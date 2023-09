公眾人物個樣，比虛擬貨幣更難捉摸

過去一星期最重要新聞——虛擬貨幣案。

但這個欄不是教投資不是寫財經,況且我根本不識;而事實上絕大部分人留意到的,不是虛擬貨幣的原理和背後操作,而是拋頭露面宣傳推廣的人,做網上直播時一個樣,在現實世界被帶回協助調查時卻又另一個樣?明明同一個人,為何存在那麼大偏差?

看Apple TV+最新紀錄片《超模傳奇》(The Super Models),提到Cindy Crawford和Naomi Campbell這些Model出道和走紅的年代,並沒有相片Retouch,影一輯相影一個Cover,關鍵,就是攝影師撳快門那一下,主要的修飾,不在撳快門後,而在撳快門之前的Set燈步驟,所以,攝影師在Set燈時會思考良久,會很小心。

到了現在,不是不小心,但肯定可以大為放心,因為燈Set得不好,也可以事後用軟件調校光與暗和色調——但最需要調校的並不是環境,而是作為相片主體的那個人——月巴的,可以執瘦;沒有腰的,可以執番條腰出來;在臉上代表老的乜紋物紋,一律可以執走……總之,最後被登出來(不論是在網上抑或紙上)的這個人,一定不會完全等同當初被拍下來的那個人,但這個人跟那個人,明明同一個人。

於是出現了不少認知障礙:某位已屆中年的女星,在IG Po的相明明每一張都洋溢少女味,為甚麼出席公開活動時完全不見少女味(但一眾網媒依然會寫她充滿少女味)?某演員在他的新戲宣傳品上望落不肥不瘦,為甚麼出來接受訪問時會突然變脹?

這種視覺偏差,在某程度上已成共識。做訪問,聽到藝人或經理人會對攝影師說的,不再是「唔該影得好啲」,而是「麻煩執得好啲」(有部分還會註明哪些地方部位要執得重手一點)。

過去,What you see is what you get。

現在呢,What you see is what someone retouched。

Retouch後的結果,其實只是一個電腦File,不真實存在於實體世界;而同一個人(經由不同人Retouch後)可以擁有無數個變化與效果,比虛擬貨幣,更難捉摸。

歷年來,只會有人介意你把他/她樣貌身形執得不夠多,而絕少有人介意你Retouch他/她——我只遇過一位,鍾楚紅。