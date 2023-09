《新難兄難弟》——1993年中秋，梁朝偉回到50年代

其實是一個類似《回到未來》(Back to the Future)的奇想式故事,兩位主角,同樣回到上世紀50年代,只是楚原所回到的,是我們在粵語長片那黑白畫面中所看見的時代,絕大部分的人,為了生活而咬緊牙關,捱苦捱日子,卻又同時展現了一種人文精神,「人人為我,我為人人」的精神——不需要硬把這兩句說話視為一個因果關係,因為人人為我,所以我才會為人人;簡單講,就是每個人,都會真心關懷另一個非親非故的人。

