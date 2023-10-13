Lolly Talk：八人限定故事，三分甜之約

人愈大，99.9%記性會變差；為了腦部健康，經常迫自己去記一些新名字——例如新女團名字，又例如新女團的成員名字。為何不揀男團及其成員名字去記？試過，記來記去記不到，個腦不爭氣，沒辦法。

近一年最入腦的是Lolly Talk，她們是Yanny、阿蛋、Ah Yo、MeiMei、Tania、Elka、Sinnie、阿妹。

記到名，只是第一步，緊接而來第二步，是要認到樣。我認，我在這方面真的很努力。

其實我的努力又算得上甚麼？她們過去一年的努力才是真的努力——作為《造星IV》參加者（或落選者或失敗者），她們走在一起，由一個YouTube頻道到一個團體，沒有專人悉心安排，安排好發展方向，安排好出道儀式，同時安排好大批名牌服裝；她們有的，是意志，只管向前行的意志。

向前行，自然要出歌，逐首逐首來，第一首正式派台的〈三分甜〉，作曲的，是成員之一Sinnie。有了歌，就要拍MV，拍之前，要構思好風格，風格包括成員衣著，包括畫面想呈現的感覺——〈三分甜〉是日系風格的歌，那麼，MV就拍校園吧，但八個女仔沒有理所當然地著上水手服，反而一望就知，是屬於香港校園的校服，因為Lolly Talk是香港女團，不是（扮）日本女團。

然後是〈五種愛的密語〉、〈七姊妹星團〉、〈一把火〉、〈四方帽之約〉、〈二人限定故事〉，每一首歌，各有一種專屬風格；縱使風格不同，卻萬劍歸宗，依然屬於這八個女仔。

其實她們能成功入我腦，原因就只是：她們的歌好聽，好聽到入腦，That’s All。

是的，她們唱Live時的確不夠穩定，有待磨練，但不影響歌曲本質，也不會減弱這八個女仔一把火。

時勢使然，近幾年新人湧現，個個都有火，邊把火真邊把火虛有待觀察；這八個女仔出道一年有多，即將開第一個Show。希望她們好好鍛練，好好表演，好好Keep住把火。