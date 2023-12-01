Louis Vuitton時裝Show —— 星光大道終於有點星光

終於等到有一晚，大家不是影條街有幾冷清，又或關心夜市燒賣幾錢一粒，而是討論一個Party，一件時裝界盛事。

只能討論，是因為我們大部分人都無份去。

說的是某品牌在尖沙咀星光大道舉行的時裝Show。

但這個不是時裝專欄，這一篇也不是時裝文章，所以不會同大家討論創意總監Pharrell Williams這批早秋男裝表現如何，又或怎樣結合維港風景呈現這場Show；想說的是，這一個夜這一件事，真的勾起了以前睇娛樂周刊的記憶 —— 我所指的，是那些大大本娛樂周刊，以前星期日去飲茶，用來送點心的恩物。

從不覺得自己八卦，但的確好鍾意睇，不是睇封面故事，而是睇那些分布在周刊前、後和中間的碎相，相片給我看見的，不是Ball，就是大大小小的Party，;都是城中盛事，我這類升斗市民無法參與的城市盛事，而能夠身處其中的人，只能用四個字形容：衣香鬢影，Yes，這四個字不是先生教我，是我透過娛樂周刊這類課外讀物自學的。

我們只能透過娛樂周刊平面閱讀這些盛事，而這類盛事，根本不關我們事，是我們在日常不能接觸和參與的事，但這些事，的確構成一種想像，一種有關城市的活力想像 —— 有這些盛事發生的城市，才是一個有活力的城市。

同時也帶動其他人的活力進行純文字討論，討論誰的衫襯得好，誰根本Carry不到；討論誰有得去，誰和誰竟然咁都有份去；討論誰表現得體，誰就一味顧住大幅度展露胴體……這些討論都很八卦，都非常沒有營養，但誰說生活在一個有活力的城市裏不能八卦？時時刻刻都一定要活得好有營養？一個城市夠Juicy，才Healthy。

基於這是一個不只睇相還要睇片的年代，奉勸有份參與這類盛事的城中名人，出發前，請先弄清楚品牌正確發音，再好好練習，以便屆時能夠正確地讀出來，這樣，才會讓你給人得體和International的感覺，而不是好笑的感覺——站在八卦旁觀者角度，當然不介意你令到我笑。