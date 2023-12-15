周海媚病逝——大銀幕那個她，電視熒幕看不見這個她

周海媚病逝，大家懷念和討論的，都是周芷若和小芙蓉，又或，楊八妹、沈文薏、劉亞彩——都是她在電視劇的角色。

是的，我們會把周海媚稱為「電視藝員」和「電視劇演員」，而絕對不是「電影演員」。周海媚怎會沒拍過電影？甚至是，拍過好多好多，多到從無間斷，由上世紀80年代中香港電影黃金盛世，到90年代初盛世延續，然後漸漸走入低谷，再歷經千禧混沌，直到後來中國電影市場發展蓬勃，周海媚一直都拍電影——一直都有人找她拍電影。

電視與電影，固然是兩個範疇，面向兩個市場，但80年代的電視台，就像一間工廠，讓藝員在密集拍劇過程中，磨練演技，同時儲人氣，得人心的，便會獲電影公司羅致——當年也有所謂「電視樣」，但沒所謂，反正電影產量實在太多，「電視樣」是可以靠大量大銀幕演出而被抹甩；就算有一些真的抹極抹不甩，最多不再起用他 / 她，反正好快又會有新一批受歡迎藝員。

周海媚好快就成為電視台一線花旦，亦好快得到機會拍電影，只是找她拍的，大都沒甚迴響，就算票房好，原因亦不在於她，例如《逃學威龍3之龍過雞年》，她演一個為情所困佔有慾大到要殺人的Serial Killer，但觀眾留意和記得的，只會是周星馳和梅艷芳。

就算在《觸目驚心》做女主角，問題是，戲本身太普通（我不想稱為渣），事隔多年後仍然記得齣戲的人，亦只是記住她件浴袍和她件睡袍——在電視熒幕的周海媚，斯文端莊堅強倔強，在大銀幕的她，不時（被安排）展現性感嫵媚，於是我們（這班男人）能夠記住的，離不開《求戀期》那位陳太，又或《愈墮落愈英雄》就地用水喉洗頭那一場。《追兇20年》其實不錯，無奈票房太差，那時候絕大部分香港電影票房都差。

真正讓人記住角色本人的電影角色，或許就只有《野獸刑警》的YoYo，一個單純可愛的媽媽生，同時敢愛敢恨，爽過裏頭每一個男人。如果你問我，我甚至覺得YoYo好看過她不少被喻為經典的電視角色，好看在不典型不面譜。

有些演員，做了一世戲都不能在別人心裏留下甚麼；周芷若小芙蓉，至少成為了周海媚的代名詞，永永遠遠。