叱咤我最喜愛的女歌手 —— 伸縮自如，陳蕾莫問出處

元旦晚上，匿在屋企睇叱咤 —— 以一個四肢伸縮自如的姿態。

從來不是大愛的人，對於某些人得獎，真的，沒甚麼感覺；但望見有些歌手能夠上台領獎，又真的，好有感覺。

例如陳蕾。

作為歌手，職責就是把歌唱好——把別人寫的歌 + 填的詞演繹好，歌曲所承載的情感和訊息，當然可以與歌手的所思所想有關，但其實又不一定與歌手本人完全有關 —— 所以，可不可以把一首歌（詞）視為歌手想講的說話？可以，但亦未必需要。

〈窮人的薔薇〉、〈伸縮自如的愛〉、〈神的不在場證明〉、〈世界與你無關〉等等，卻肯定與陳蕾有關，畢竟曲是她作的，詞也是她填的。她是唱作人，真正在唱自己作品的人。

這篇文不會嘗試為你解釋或賞析陳蕾作品，畢竟你作為聆聽者，自然有你自己的感受（事實上也不需要在意、理會別人的感受）；我想說的其實是，陳蕾領獎之所以令我好有感覺，不只因為目睹一個一直努力的人終於有回報，而是一個努力的人，能夠一直堅持創作，並憑創作（而不是其他與創作無關的事），得到回報和掌聲，成件事，實牙實齒，是一個唱作人在場奮鬥最實牙實齒的證明。

回到2009年，18歲的陳蕾，由廣州來到這裡，參加《亞洲星光大道》，這條以「星光」命名的大道，沒有立即變成為她而設的康莊大道，而只是一條（目的地不明的）路，要她咬實牙關，一步一步行落去；路途中，偶有順暢坦途（但到頭來才發現此路不通），多數時候是令人意興闌珊的崎嶇窄路 —— 是的，任何（成功）奮鬥故事當回頭看，明明再艱難，都會變得莫名浪漫，但陳蕾真正厲害的是，她能夠在這條長路一直保持伸縮自如，不屈。

這種不屈也貫注在陳蕾的歌，所以當你聽她的歌，會聽出一種力量，一種應對世界的力量。這種力量，不是神所賦予，而是來自陳蕾自身，讓她由總似被綁手綁腳，到慢慢學懂伸縮自如。

有些人用矯情唱歌，有些人用生命唱作自己的歌。