Art & Living
ChatENT
Art & Culture Reading Movie & Drama Home Idea Living Tech

19/01/2024

譚旻萱，不是自然的你不愛你

#女神 #新人 #Movie & Drama #歌手 #阿寶 #影視 #譚旻萱 #影視娛樂 #陰目偵信 #不是你不愛你 #籃球 #歌星
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 月巴氏

    月巴氏

    月巴氏

    人一個。
    怕寫字，但日日寫字。
    怕見人，但要訪問人。

    Instagram：fatmoonba

    ChatENT

　　某天Lunch Time，由商台行落建新中心，最快最直接，經一條長長樓梯。行到中途，遇見一個女仔，長頭髮，好高大——不就是Mandy譚旻萱？

 


Mandy曾演出〈E先生 連環不幸事件〉MV。
（網上圖片）

 

　　只見正在落樓梯的她有少少論盡，沒辦法，那裡的梯級出了名窄，斜度又高，身高177cm的她若不望實腳步，好易有意外。

 

　　突然想像：如果那一刻給她籃球一個，不排除她會立即不論盡，兼且好揮灑自如運球走籃。

 

　　2022年一場籃球賽令很多人初則留意隨即愛上譚旻萱（即使當中不少人連個「旻」字都不識讀），而且奇在，留意 / 愛上她的，不只男，還包括女——譚旻萱的美，不是時下那批一般被形容為「女神」的空泛美，而是健康、充滿動感，給人生命力的美。籃球場上的她，不是純擺Pose，而是真的在打波，你可以看見她正在享受打波。

 

 


2022年一場明星籃球賽，令Mandy爆紅。
（圖片來源：譚旻萱IG）

 

　　問題是，她現在不是要做籃球員，而是歌手和演員，總不能在唱歌時Keep住走籃，在任何劇集電影都只扮演籃球少女。

 

　　首齣參演電影《陰目偵信》裡，她的角色阿源，堅強地守護自己家園，只是電影焦點由始至終都放在（演出不在狀態的）ERROR身上，阿源再堅強，始終不起眼。

 


《陰目偵信》劇照
（網上圖片）

 

　　在《不是你不愛你》，她是花園街長大的善良阿寶——對比過去那麼多代阿寶，譚旻萱的阿寶，不柔弱，不拖泥帶水，不會時時刻刻需要被關注呵護，而且很講義氣。或許故事有太多Stereotype想像設定，並陷入了一個比起Woody Allen近年作品更多巧合偶然的自圓其說局面，但這個「譚旻萱版阿寶」，是個會令人記得的阿寶（去不去記，你當然有權選擇）。

 


《不是你不愛你》劇照
（網上圖片）

 


《不是你不愛你》劇照
（網上圖片）

 

　　我不是經理人也不是娛樂公司高層，不會懂得怎樣去經營一個新人；只能說的是，最好看的譚旻萱，是在自然狀態下的譚旻萱，例如在球場上自然地帶波，又例如買個豬柳蛋漢堡然後在公園享用——「自然」，不是只要她盡做日常的事，而是讓她去做感覺自然的事。

 


Mandy說最愛豬柳蛋漢堡，而且講明不是賣廣告。
（圖片來源：譚旻萱IG）

 

 

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【訂閱有賞】25度生活YouTube頻道 暖暖冬日賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + keroppi加大版毛毯！► 立即訂閱

我要回應
更多ChatENT文章

You May Also Like

#女神 #新人 #Movie & Drama #歌手 #阿寶 #影視 #譚旻萱 #影視娛樂 #陰目偵信 #不是你不愛你 #籃球 #歌星
More on Art & Living

Travel, Eat, Sleep, Repeat
DIVA Channel
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
Fashion NewsTrending ItemsMix & MatchCelebrity StyleShopping GuideBrand Story
Editors PickHealth & FitnessMakeup TrendsSkin & Body CareInner Beauty
Sex TipsLove PhilosophyHer Secret
WatchJewelryRed Carpet Starlight
Art & CultureReadingMovie & DramaHome IdeaLiving Tech
TravelFood MapWineRecipe
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

2024生肖運程Part2: 屬龍、馬多意外？屬蛇、羊多是非？邊個生肖有機會升職？呢個生肖生肖一定要避免水上活動！

【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

etnet.com.hk