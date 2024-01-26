Art & Living
ChatENT
Art & Culture Reading Movie & Drama Home Idea Living Tech

26/01/2024

《潛行》是懨悶的 —— 香港動作片為甚麼不再刺激？

#電影 #彭于晏 #Movie & Drama #任達華 #香港電影 #劉德華 #港產片 #動作片 #林家棟 #劉雅瑟 #潛行
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 月巴氏

    月巴氏

    月巴氏

    人一個。
    怕寫字，但日日寫字。
    怕見人，但要訪問人。

    Instagram：fatmoonba

    ChatENT

　　我不是影迷，但絕對是動作片迷，拳腳肉搏開槍駁火飛機大炮，都能令我痛快——而且不分地域，港產荷里活中式日式韓式，只要有人打打打炸炸炸，就OK。

 

　　鍾情動作片，可能因為實在太怕悶，而動作片的本質，應該就是不沉悶，就算有悶場，也只會出現在文場。

 

　　《潛行》（I Did It My Way）動作連場，卻令我好悶。

 

《潛行》劇照

 

　　其實很詑異。入場前聽人講，在那些只招待傳媒人影評人的尊貴Screening上，期間不時傳出大量笑聲，當中有一些，甚至去到失控地步。

 

　　這種笑聲也曾親耳聽過，在《斷網》，在《掃毒3人在天涯》，又或早幾年的《拆彈專家2》；我有沒有笑？沒有，或許悟性太低，領略不到箇中笑位，而且問心，若果笑得出，可能還好，但現在只覺得悶，好悶，悶到感官麻木，麻木到無法感受那些令其他人笑到失控的笑位。

 

《斷網》劇照

《掃毒3人在天涯》劇照

《掃毒3人在天涯》劇照

《拆彈專家2》劇照

 

　　明明已經在觀看自己最喜愛的電影類型，為甚麼，會覺悶？

 

　　像《潛行》，每場動作戲都火力十足，又爆炸又盛；就算只安排彭于晏同壞人一對一打拳腳交，也要打到別人間紅酒舖滿目瘡痍，但就是有種懨悶，一種基於欠缺視覺新意而引起的懨悶——期間突然想起2017年韓國片《惡女》，基調是港式拳腳動作，卻用攝影手法用鏡頭擺位，將看慣看熟的拳拳腳腳拍出新鮮凌厲暴力感。

 

《潛行》劇照

 

　　無論《斷網》抑或《潛行》，即使仍然是警匪類型，但前者結合了暗網和網絡犯罪，後者就將販毒連結暗網，犯罪模式，已不再是傳統香港動作片那種肉眼可得見的打劫綁架，但可能驚人不明白，偏要用肉眼可見的方式去交代肉眼看不見的行為，而所採用的方式，欠缺想像力，更欠缺美感，例如《斷網》那個交代主角正身處網絡中所戴的透明面罩就好醜，又例如《潛行》那個表示網絡正被病毒惡意入侵的紅綠示意圖就很簡陋。我笑不出，只搖頭嘆息。

 

　　今時今日，我們有資金有人才有技術去拍超大型動作片，炸斷青馬大橋又得，打劫打到中環地陷又得，出動戰機猛烈轟炸金三角亦得，乜都得，卻在呈現動作箇中的細膩刺激感上不太得——刺激這回事，無法量化處理，不是爆得愈多炸得愈勁，就愈能令人緊張刺激。

 

　　整齣《潛行》令我最緊張刺激的一場，就是劉德華飾演的毒販，發現電腦芒的Screensaver熄了，因而得知有人偷睇過Screen，而那個人，正是自以為最信得過的朋友林家棟。這小小的一個場口，不含任何激烈動作對白，卻足以令劇情產生轉折，動搖二人關係，然後順理成章接落最後那一場 Suppose慘烈的大戰，可惜，又變回徒具大量軍火的懨悶槍戰。

 

《潛行》劇照

《潛行》劇照

 

　　我不是那種嚴格要求劇本不能犯駁的人（甚至從不Care有沒有犯駁），我只想再一次，在香港動作片看見刺激的感覺，而不是自以為好刺激的方式。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【訂閱有賞】25度生活YouTube頻道 暖暖冬日賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + keroppi加大版毛毯！► 立即訂閱

我要回應
更多ChatENT文章

You May Also Like

#電影 #彭于晏 #Movie & Drama #任達華 #香港電影 #劉德華 #港產片 #動作片 #林家棟 #劉雅瑟 #潛行
More on Art & Living

放大顯示
名廚食譜

Travel, Eat, Sleep, Repeat
DIVA Channel
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
Fashion NewsTrending ItemsMix & MatchCelebrity StyleShopping GuideBrand Story
Editors PickHealth & FitnessMakeup TrendsSkin & Body CareInner Beauty
Sex TipsLove PhilosophyHer Secret
WatchJewelryRed Carpet Starlight
Art & CultureReadingMovie & DramaHome IdeaLiving Tech
TravelFood MapWineRecipe
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

2024生肖運程Part2: 屬龍、馬多意外？屬蛇、羊多是非？邊個生肖有機會升職？呢個生肖生肖一定要避免水上活動！

【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本

龍年九運賞你財到福到！收睇行運攻略，贏走7-Eleven現金券或姆明環保袋！

etnet.com.hk