Emma Stone從來都不做可憐的東西

Emma Stone有沒有遺憾?我當然不知道,而只知道她在出道後很順遂——其實大可以延續這份順遂,主力拍一些人畜無害旨在賣座的商業片愛情片,但她沒有,先後接拍Woody Allen的《情迷月色下》(Magic in the Moonlight)和《情迷失控點》(Irrational Man),又在《飛鳥俠》(Birdman)演一個眼神永恆迷迷茫茫的吸毒少女,這個不可愛也不算討好的角色,為她得到奧斯卡最佳女配角提名。兩年後,她憑《星聲夢裡人》(La La Land)的Mia,贏了Isabelle Huppert和Meryl Streep等人,成為奧斯卡影后。那一年,她29歲。

