以甜茶的名字，Timothée Chalamet做了不只甜到漏的事

得甜茶，得天下。

《沙丘瀚戰》（Dune）裏，Timothée Chalamet的角色Paul Atreides，就是The Chosen One——事實上，大量擺明不是原著迷或科幻迷的男男女女，都為了他，選擇入場觀賞／細賞／鑑賞他，偏偏由Denis Villeneuve執導的兩集電影（如無意外還會有第三集），不是典型Popcorn科幻片，於是令不少一心只想看Timothée Chalamet的人，呻悶，或搲頭。

但事實證明，這個Casting的確有用，令不少人買飛入場，進入那個由美國作家Frank Herbert創造、啟發日後不少科幻故事的世界。

甜茶的電影世界，由2014年開始。他首齣電影《Men, Women & Children》我沒看，第一齣看見他和認識他的，是《星際啟示錄》（Interstellar），他演主角個仔的少年版，但入不到腦，畢竟Nolan真正要觀眾入腦的，是主角個女。

真正讓世人（也包括我）認識甜茶之美，肯定是《以你的名字呼喚我》（Call Me by Your Name）。對世界敏感的文學少年Elio，在1983年夏天，在意大利北部，遇上來自美國的Oliver，共同經歷了一場美麗與哀愁。

你不要問我原因，連我也不知道原因，但我的而且確，被Timothée深深吸引。

他絕對獨特。他固然靚仔又有型，卻不是單純靚仔或者有型，他是超越了「靚仔」和「有型」這類俗套形容——不如這樣說吧：他美麗，而「美麗」，男女通用。或許Timothée的獨特魅力，來自他兼具男與女的氣質，跨越男女的藩籬。

他也沒把自己困在某類電影或討好別人的形象裏，成名過後，再接拍《以你的名字呼喚我》導演Luca Guadagnino的戲，並非另一次意大利風情畫，風景不再宜人，更加充滿死人——《骨肉的總和》（Bones & All），描述一對食人族青年男女的公路電影，世界明明很大，偏偏只有你才明白我，了解我的殘忍，因而浪漫。戲很好，票房很不好。

沒辦法，世人想看的甜茶，是如夢似幻世界中的甜茶，所以追夢青年旺卡揀中了他，實在完美選擇——即使故事蒼白，但看著Timothée這個青年旺卡，在一個個華麗場景載歌載舞巧製朱古力努力追夢，賞心樂事甜到漏。票房大收。

這杯甜茶日後會否變味？點會知，但才28歲，年輕得碰著誰亦能像威化般乾脆，等待他的無窮變化才有樂趣。