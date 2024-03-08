鳥山明逝世 —— 感謝你的創作力量同幻想

當知道鳥山明逝世消息，隨即想起很多，當中包括梅艷芳。

很多人第一首識唱的梅艷芳歌曲，就是《IQ博士》主題曲。

為了宣傳《IQ博士》這齣動畫劇集，的確是有花過心思——電視台隆重其事，舉辦競猜遊戲，讓電視觀眾去估究竟誰是主唱者，估中而又抽中，有獎；我當然有份估，估來估去估不到，畢竟沒想過剛剛才憑〈風的季節〉成為第一屆新秀冠軍的她，會用一把Cutie卡通聲，唱出這麼一首入腦而又愉快的動畫主題曲。

《IQ博士》令我愉快——不像《叮噹》和《忍者小靈精》那種離不開導小朋友向善的愉快，《IQ博士》的愉快，是有點踩界——小雲是個絕對100%天真的機械女孩，沒有被植入任何人為的美醜善惡觀念，所以會去篤米田共，又會得閒無事就一拳打裂地球。好彩，大人不會理，不會話教壞細路而熄電視，甚至坐埋一齊看一齊笑。《IQ博士》讓我們明白到，梅艷芳的歌聲，以及鳥山明的幻想，都可以嚇我們一跳。

真正讓世人見識到鳥山明厲害的當然是《龍珠》。把《西遊記》的悟空，改造成一個100%天真少年，置放於一個假想世界，展開一場愉快冒險，然後中途轉向，變成一個刺激格鬥故事，《龍珠》由單純受歡迎，變成一個流行現象。卻辛苦了我們，既要追漫畫連載，又要苦等每個周六深夜，才播上一集的電視動畫，但一整集內，隨時只會見悟空和菲利等人浮於半空，谷一輪氣，才肯出一拳。

在那個版權意識絕對薄弱的年代，悟空那件戰衣，龜波氣功這款絕招，不時在沒知會原作者和沒攞正版權情況下，出現於港產片（例如《唐伯虎點秋香》）；鳥山明所創造的半空戰鬥，在2003年，也被《22世紀殺人網路3：驚變世紀》（The Matrix Revolutions）借用，用來展現Neo與Agent Smith那場最強對最強的決鬥。

而那齣真真正正攞正版權名正言順拍的《龍珠：全新進化》（Dragonball Evolution），戲裏是一場只有悟空和龜仙人才能處理的災難，戲外呢，也是一場災難，一場沒有人能夠處理甚或減輕的視覺災難。或者今時今日再拍，會有所改善，不過，唔好嘞，放過鳥山明吧。

感謝並且記住，鳥山明曾經帶給我們的快樂，快樂如住在天神村，無愁無慮似天使，天天帶著笑。