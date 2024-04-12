Kirsten Dunst —— 願每天青春直到不能，由第一代蜘蛛女到《美帝崩裂》

怎樣知道自己真的有點年歲了？就是如實看見你喜歡的人容顏變了。

入場看《美帝崩裂》（Civil War）前，沒看過任何相關資料，甚至連Trailer也沒看，所以當看見一個疑似Kirsten Dunst的人出現，我疑惑——「疑似」是因為，在戲裏飾演攝影記者的那位演員，點睇都應該是Kirsten Dunst，卻又跟我所認知和記住的Kirsten Dunst，樣子有點出入——不應說「出入」，而是明顯帶有歲月痕跡。

原來真的是Kirsten Dunst。

一直鍾意她。所以，當年《蜘蛛俠》（Spider-Man）上映時，每逢聽見有人話她醜，說她是「豬扒」（一個已經沒有人再用的形容），就好憤怒，甚至會讓對方清楚知道我是憤怒，並用力說服，試圖令對方改觀，改為覺得Kirsten Dunst好靚好正。現在，人大了，不會再這樣做，覺得一個人靚／不靚，就正如覺得一齣戲好不好看，並不涉及道德，其實無需要爭拗。

鍾意Kirsten Dunst，是因為2000年青春片《啦啦小野貓》（Bring It On）——當然有看她童年時演的《吸血迷情》（Interview with the Vampire）和《逃出魔幻紀》（Jumanji），但頂籠，只會讚她小小年紀演技已經很不錯（我不是黃子佼）。

青春就是美，青春的Kirsten Dunst，以一種甜心形象，化身Mary Jane，同蜘蛛俠雨中深吻；在《無痛失戀》（Eternal Sunshine of the Spotless Mind）做診所護士，幫每一個想忘掉過去不快的傷心Client登記（而不知自己也曾經滄海），和未做Hulk的Mark Ruffalo在床上談談情跳跳舞；還有《下一站…伊麗莎伯鎮》（Elizabethtown），與人在旅途灑淚時的Orlando Bloom開展情緣……都是（我覺得）Kirsten Dunst最美的時刻。

但那麼多年來外界不是稱她「蜘蛛女」，就是堅持叫她豬扒。

其後，她沒再在荷里活大片上追追逐逐，反而去拍其他，拍丹麥導演Lars von Trier的《世紀末婚禮》，拍Indie片，拍不Focus在她靚樣之餘甚至突顯她真實年齡和容貌的電影，像《美帝崩裂》，便將她拍得比真實年齡更蒼老，以如此一副容顏，在已經分裂的美國，用相機拍低每一刻。

老實，看得我好感慨，感慨時間過得太快，感慨Kirsten Dunst青春實太短暫；但同時慶幸，她能夠老老實實地步入中年，而且是自自然然地，沒有逆轉肌齡，沒有變成膠面。