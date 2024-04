Kirsten Dunst —— 願每天青春直到不能，由第一代蜘蛛女到《美帝崩裂》

青春就是美,青春的Kirsten Dunst,以一種甜心形象,化身Mary Jane,同蜘蛛俠雨中深吻;在《無痛失戀》(Eternal Sunshine of the Spotless Mind)做診所護士,幫每一個想忘掉過去不快的傷心Client登記(而不知自己也曾經滄海),和未做Hulk的Mark Ruffalo在床上談談情跳跳舞;還有《下一站…伊麗莎伯鎮》(Elizabethtown),與人在旅途灑淚時的Orlando Bloom開展情緣……都是(我覺得)Kirsten Dunst最美的時刻。

鍾意Kirsten Dunst,是因為2000年青春片《啦啦小野貓》(Bring It On)——當然有看她童年時演的《吸血迷情》(Interview with the Vampire)和《逃出魔幻紀》(Jumanji),但頂籠,只會讚她小小年紀演技已經很不錯(我不是黃子佼)。