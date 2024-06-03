內田有紀：成長的短髮

實在好難不感慨。

當看見內田有紀事隔廿九年後再次現身棒球場，參與開球儀式的相片。

相片中的她，跟1995年首張專輯《純情可憐乙女模樣》封套上的她，完全沒有分別，同一頭的清爽短髮，同一樣的年輕活力。所以曾經有一剎，以為是用舊相來造的假新聞。

世事蒼茫成雲煙？永遠都記得，自己在上世紀90年代初最迷日本Idol，高橋由美子、宮澤理惠、西田光、新島彌生、永作博美、三浦理惠子（注意，不是三浦惠理子，千萬不要撈亂），她們每一位，望落自然都不同，但又存在著某種共通地方：同樣留有一頭長髮，就算不太長，都一定不會短——沒辦法，長頭髮，總是象徵一種純潔玉女的感覺（而天真的Fans就是需要擁抱這感覺），所以，當年乍見梳一個男仔頭的內田有紀，實在好大衝擊，但衝擊還衝擊，仍然覺得好靚，畢竟內田有紀的而且確好靚。

任何日本Idol都要拍水著寫真，內田有紀，青春健康性感。

內田有紀的短髮，先聲奪人地獨特，由一開始，已經注定跟其他Idol不同，以致安排給她去演的角色，都很不同，像在涉及同志題材的《是誰偷走我的心》裏，她就被安排同木村拓哉爭女，爭的是一色紗英，一個望落健康的典型長髮美少女。一色紗英，比內田有紀後生兩年，早就息影，移居洛杉磯；寫這一篇的時候，在網上找回她十年前相片——好感慨，感慨在完全看見歲月的殘酷，以及內田有紀的得天獨厚。

短髮，讓內田有紀一開始已很不同，但也同時局限了她，畢竟在曾幾何時的俗世，短髮的女孩，就只會等同爽朗粗魯和男人婆，非常偏狹，以致她的戲路，也狹窄。

Idol是一種絕對無奈的產物。初出道，萬千寵愛，往往好快走上高峰，但大多幾年，好快地被嫌棄，被忘記，如果不能找到適合自己的演藝方向盡快轉型，不是浮浮沉沉，就是除衫拍寫真。

內田有紀卻沒有，結過婚也離過婚，引退過也復出過，在拋開Idol包袱後，終於得到不同角色——不再連結或受制於短髮形象的角色。角色長髮撫媚？原來一樣得。

看見當下的內田有紀，感覺實在很好。不單只過去好，現在亦一樣好。