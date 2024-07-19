每個人都有屬於自己的一個《情書》故事

我沒有。我竟然沒有。

記憶中的1996年夏天，正在放暑假，等待升Year 3，一邊在中大圖書館返暑期工，一邊預備畢業論文，卻因為在旺角二樓書局偶然望見一張「青年文學獎」海報，放低論文事宜，把參考書掉埋一邊，開始寫一個叫做「少年」的短篇小說……

上述故事，與《情書》完全無關。

只記得，一個在初中時已經熟稔的同學，平時只會看荷里活動作片以及日本的愛情動作片，某天竟然跟我說：他去了遠在灣仔的影藝，看《情書》。

我們都在沙田大，平日活動和玩樂範圍都集中於沙田市中心，偶然出一次九龍已經勞師動眾，過海？直頭天大的事，近乎要選著衣櫃裡最名貴的一套衫才敢起行。

同學之所以那麼神心過海看《情書》，自然不是單純為了看《情書》，而是因為成功約了心儀的她去看《情書》。

但願意和你一起看《情書》，並不代表甚麼（即使同學天真到以為真的代表了甚麼）——《情書》沒有為同學帶來一段情，反而換來一件憾事，只是過了很多年，憾事已成功轉化成回憶，可以拎出來回味和笑的回憶。

《情書》固然是一齣愛情電影，卻又不止於一齣愛情電影——「去影藝睇《情書》」，成為了某一代香港人的一件大事，一件共同的事，可能是情事，可能是憾事，也可能是雲淡風輕的事，但就算已記不起電影故事細節，但依然會記住：「藤井樹」這名字、少年藤井樹柏原崇的美和青澀、松田聖子的昭和名曲《藍色珊瑚礁》（最近被NewJeans的Hanni翻唱了）、小樽的雪，以及電影海報裡那個抬起頭的中山美穗。

岩井俊二也成為了某一群人最熟悉甚至最愛的日本導演。他在畫面上所營造的美，更曾經成為一種深受追捧的美學。

我羨慕我同學，因為參與了「去影藝睇《情書》」這件事，得到一段回憶。

然後，在2024年，偶然想起二十八年前那個年輕的自己，不禁想跟那個逝去的自己講一聲：「你好嗎？我很好。」

真的很好？都不重要了。