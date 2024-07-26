Art & Living
ChatENT
Art & Culture Reading Movie & Drama Home Idea Living Tech

26/07/2024

《死侍與狼人》——死侍到頭來拯救了甚麼？

#死侍與狼人 #死侍 #Marvel #MCU #Ryan Reynolds #Hugh Jackman #Deadpool #WOLVERINE #Movie & Drama #Deadpool & Wolverine
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 月巴氏

    月巴氏

    月巴氏

    人一個。
    怕寫字，但日日寫字。
    怕見人，但要訪問人。

    Instagram：fatmoonba

    ChatENT

　　你對超級英雄疲累嗎？實不相瞞，我已經很疲累了，但在《死侍與狼人》（Deadpool & Wolverine）上映第一天，還是迫自己盡快去看，原因？為了工作，為了不被劇透。

 

　　有時候，真的好厭煩，以前睇戲，並沒有劇透和害怕被劇透這回事——當然，正如看一本推理小說，如果預先被告知兇手是誰，自然比較冇癮，但一齣電影本身好不好，應該不會因為觀眾有沒有被劇透而受影響（正如一齣渣片，就算沒有被爆劇情，也不會變得不再渣，甚或變得好睇）。

 


《死侍與狼人》（網上圖片）

 


《死侍與狼人》（網上圖片）

 

　　我是在完全沒有被爆劇情的情況下入場觀看《死侍與狼人》，結果——和預期一樣，Ryan Reynolds繼續讓死侍由頭講到尾，講一些不文笑話，講一些明寸Disney和MCU的話，講一些針對今時今日政治正確的反話，還有，講一些寸自己過去的In-joke——反正都已經紅了，由今日的我去笑昨日的我，又有甚麼問題？事實上，這種對真實身份的自嘲也成為了死侍的Trademark。

 


《死侍與狼人》（網上圖片）

 


《死侍與狼人》（網上圖片）

 

　　是的，因為有死侍，因為有Ryan Reynolds演繹死侍，娛樂性方面，你完全不需要懷疑，問題只是：你Buy不Buy這種由Ryan Reynolds / 死侍提供的娛樂性。

 

　　我不是Ryan Reynolds迷，但他大部分戲我都有看，自從他演過死侍，老實，有點怕看他，無論做任何類型角色，他都好似在演死侍，這可能是他自己甩不掉死侍本人，也可能是老闆或導演要求他時時刻刻死侍上身。

 

　　所以看《死侍與狼人》，最初三十分鐘的確開心，但開心過後，漸感疲憊，畢竟死侍會做的就是講不文笑話，以及穿越第四面牆，以便寸自己寸Disney寸MCU；而到了適當時候，有關方面就讓一些經典英雄人物現身令熟書的影迷歡呼，但他們對故事真的有作用？不見得，他們的存在，只像《反斗奇兵》（Toy Story）那些被遺棄被掟埋一二邊的舊玩具。

 


2016年第一集《死侍》（Deadpool），票房大收。（網上圖片）

 


《死侍》（網上圖片）

 

　　到最後，死侍能否成為Marvel耶穌拯救MCU？某程度上，算做拯救了，至少絕大部分人都說這是Phase Four和Phase Five最好看的其中一齣，只是並沒有真的拯救MCU整條故事線。

 

Ryan Reynolds與Hugh Jackman出席聖地牙哥Comic-Con動漫展。（圖片來源：電影公司提供）

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

《說說心理話》【怪獸家長必學】點樣幫仔女溫書不傷感情？培養上進心唔係靠鬧？子女一旦失控教你點應對！► 即睇

我要回應
更多ChatENT文章
You May Also Like
#死侍與狼人 #死侍 #Marvel #MCU #Ryan Reynolds #Hugh Jackman #Deadpool #WOLVERINE #Movie & Drama #Deadpool & Wolverine
More on Art & Living

Luxury Watch Trends for 2024

DIVA Channel
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
Fashion NewsTrending ItemsMix & MatchCelebrity StyleShopping GuideBrand Story
Editors PickHealth & FitnessMakeup TrendsSkin & Body CareInner Beauty
Sex TipsLove PhilosophyHer Secret
WatchJewelryRed Carpet Starlight
Art & CultureReadingMovie & DramaHome IdeaLiving Tech
TravelFood MapWineRecipe
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

靈媒與通靈有什麼差別？靈靈法同你解構扶乩、標童、碟仙！

日圓再創新低，即上etnet睇邊間銀行唱Yen最抵

etnet賞意大利葡萄汽酒乙支 (名額40個)

etnet.com.hk