不為了看龍捲風，只為了看女主角Daisy Edgar-Jones

明明那麼棹忌災難片,偏偏主動買飛入場去看《龍捲風》(Twisters),沒辦法,導演是拍過《農情家園》(Minari)的鄭一朔,男主角是《真的狠愛你》(Anyone But You)的Glen Powell——Sorry,其實誰執導誰做男主角,我根本不知道,我唯一知道女主角是Daisy Edgar-Jones,她對上一齣《荒野謎屍》(Where the Crawdads Sing),好得我歡心,她演一個獨居沼澤遠離塵世的孤獨女子,每一場(有她的)文戲都動人好看,Well,因為她的樣子實在好好看。

You May Also Like