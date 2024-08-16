《異形：羅穆盧斯》——在禁閉空間，見回某種老朋友

《異形：羅穆盧斯》（Alien: Romulus），近幾年看得我最緊張的電影。

不過，不驚。

沒辦法啊。如果衛斯理是一個自小受嚴格中國武術訓練的人，那麼，我就是一個自小受恐怖驚慄電影訓練的月巴人，因為看得太多，訓練也太嚴荷（尺度上太Hardcore），以致感官變鈍了。

不過仍然鍾意觀看，更加一直渴望，能夠在餘命十數年，再遇上一齣令我真正緊張和驚的電影。所以《異形：羅穆盧斯》對我來說，已經好犀利。

導演是Fede Alvarez，他拍過《鬼玩人》（Evil Dead）和《禁室殺戮》（Don't Breathe），是真的擅長在一個禁閉空間營造緊張血腥困獸鬥，兼且不受成本掣肘——直至拍成本比較高的《蜘蛛網中的女孩》（The Girl in the Spider's Web），卻只拍出一齣悶片。

這次拍《異形：羅穆盧斯》，成本高，加上是有點歷史的著名系列，要面對龐大Fans，電影其實採用了一個穩陣的故事設定：故事在《異形》（Alien）和《異形續集》（Aliens）兩齣經典之間發生，也沒有仿效《普羅米修斯》（Prometheus），試圖帶出任何新命題，總之，穩穩陣陣地，集中去拍一連串發生在廢棄太空站的困獸鬥。

困獸鬥，純屬一個形容，不代表必定緊張刺激，事實上我就看過太多懨悶無比的所謂困獸鬥，但Fede Alvarez，是箇中高手，在《異形：羅穆盧斯》，就拍出好幾種不同類型的困獸鬥，有高速，有靜止；既有大陣仗圍揪，亦有一對一對壘，但同樣充滿壓迫。

也有不少聰明處理，照顧了《異形》和《異形續集》Fans的心靈需要，由一個人物，到一些Props，都足以令念舊的Fans興奮，和安慰，甚至老淚縱橫。

而我就是其中一個。

能夠再一次入場看新一集《異形》，固然為了娛樂，但也不止於純粹被娛樂，反而更似是：去見一個老朋友。

是的，這一隻由H. R. Giger設計的異形，對我來說，其實是某種老朋友。