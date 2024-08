《求救眨眨眼》——入場前不要備課，入場後不要眨眼

加上份人又懶,沒有上網去找這齣戲的相關資料來看,以致不知道故事主題,不知道拍攝緣起,也不知道導演原來是在《蝙蝠俠》(The Batman)飾演Catwoman的Zoe Kravitz,而只知道,男主角是近幾個月不時在電影出現的Channing Tatum,例如《全謊位登月》(Fly Me to The Moon)那個在美國太空總署工作的戇直總監,又例如《死侍與狼人》(Deadpool & Wolverine)的Gambit,牌王。

