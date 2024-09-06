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06/09/2024

《解憂計情車》——搭一程的士，暫且解一個心結

#Movie & Drama #Dakota Johnson #電影 #解憂計情車 #Daddio #Sean Penn
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　　姍姍來遲，終於在這個9月打風的日子，看了《解憂計情車》（Daddio）。

 

　　一直想看，想看的原因有三個：Dakota Johnson、Sean Penn，以及怎樣用一程的士去說一個故事。

 

《解憂計情車》（網上圖片）

 

《解憂計情車》（網上圖片）

 

　　熟悉我的人都知道，我好迷《格雷的五十道色戒》（Fifty Shades of Grey）——迷戀男主角格雷，然後順便迷戀飾演格雷另一半的Dakota Johnson；她大部分戲我都有看，但一直覺得她揀錯戲，浪費不少大好光陰。

 

Dakota Johnson是《格雷的五十道色戒》系列主角。（網上圖片）

 

　　年輕時仍是壞孩子的Sean Penn我沒太大興趣，但當他年齡漸長，魅力也不斷增長，是愈老愈好看的演員。

 

Dakota Johnson兼任監製，早已想找Sean Penn演出，並把劇本親自交給對方。（網上圖片）

 

　　某一個夜，一對男女，男是的士司機Clark，女是身心疲累的乘客Girlie，Girlie偶然坐上了Clark的車，由甘迺迪國際機場出發，回到她在曼克頓的家。

 

　　由始至終，故事只在車廂進行，沒有甚麼峰迴路轉情節，有的就只是司機和乘客的連場對話——其實還有一個從來沒有露面的角色，Girlie男朋友，他只出現在電話Message裏，他知道Girlie回來，渴望見她，見她的人，見她的肉體，於不停用文字挑逗她，她猶豫，她十五十六，她裹足不前。

 

　　她一邊用文字回覆男友的澎湃慾望，一邊用說話回應Clark。

 

　　Clark是那種典型多說話的司機，不只說話多，有時甚至幾露骨，偏偏，剛好拮中Girlie正在面對的問題核心——這一程的士，變成一次男女心理攻防對談，話題涉及愛、性、家庭及成長，有時充滿衝突，有時達成共識，而無論誰對誰錯，結論如何，雙方的心，至少都暫且得到了一點點紓解，好讓第二朝醒來，繼續去過自己的人生。

 

《解憂計情車》（網上圖片）

 

《解憂計情車》（網上圖片）

 

　　少對白的戲，難寫難拍；多對白的戲？同樣難寫難拍，《解憂計情車》就是這一類戲，完全靠對白來說故事，而說故事的場所又局限在一個的士車廂，這類戲，不是太悶，就是太戲劇性，但身為編劇兼首次執導的Christy Hall，把這程男女車廂對談處理得自然舒服；你嫌Clark的對白太過睿智？難道的士司機就不可以說出睿智的話嗎？

 

　　但這始終是一場戲。在打風的一天，你大概只會聽到司機講一聲「加錢」，這才是真實的日子。

 

Dakota Johnson主演的《蜘蛛夫人》（Madame Web），評價極差，甚至一度被指是史上最差劣超級英雄電影。（網上圖片）

 

 

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