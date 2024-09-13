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13/09/2024

《我談的那場戀愛》：兩個人隔住個電話Mon互相救贖

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    月巴氏

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　　看《我談的那場戀愛》，散場後第一個感想：如果這個題材這個故事是出現在上世紀80年代，或90年代初，一定會被拍成笑片——笑被騙的中產女主角（嚴格來說是笑對愛情仍然存有太多幻想的中年有錢女人）、笑為了生計而走去騙人的「少年」、笑從事網騙集團的、笑負責調查的……總之，任何角色任何人，都可以成為被取笑的對象，例不虛發，無一倖免。

 


《我談的那場戀愛》
（網上圖片）


《我談的那場戀愛》
（網上圖片）

 

　　而一定不會被拍成愛情電影，探討愛情本質的電影。

 

　　香港拍過大量愛情片，有深刻經典，也有過目即忘，共通點是描述男男女女在愛情之中的遭遇、箇中悲與喜、到最後能不能修成正果諸如此類；《我談的那場戀愛》大致相同，分別是在交代各種情節過後，試圖讓你明白愛情的本質——至少，了解到其中一個特質。

 

　　愛，其實是一種感覺，感覺是否存在，在乎你是否相信。

 

　　你的感覺，從來只有你本人才會知道，你相信有，就有。

 

　　余笑琴是否真的完全不知道不察覺自己被騙？好難講，當世人都指出她是被騙的一方時，她卻相信自己也曾沐浴於愛河中——她不是因為甚麼自尊才這樣說，反而是在這場從來沒見過對方實體的戀愛過程裡，她相信自己有被愛過，因為她感覺到愛的存在。

 


吳君如飾演余笑琴，著名婦科醫生，擁有很多，就是得不到愛。
（網上圖片）

 

　　這是無法被攤出來經由第三方驗證的，因為感覺，純屬私人擁有。

 

　　《我談的那場戀愛》不只著重描寫被騙的一方，也關心行騙者——李偉祖加入網騙集團前，是個被女友看不起毫無存在感的人，當成功化身深情法國工程師欺騙別人後，他除了憑個人能力賺到錢，更重要是，得到了從未試過擁有的成功感，卻又不夠恨心，甚至對被他欺騙的對象心生憐憫，於是我們看見的不只是一齣標榜你愚蠢我醒目的愛情老千搞笑片，而是兩個心靈淪落人一場隔住個電話Mon的互相救贖：雙方都（自覺地）被救贖，同時又在（不自覺地）救贖對方。

 


MC張天賦飾演李偉祖，加入網騙集團。
（網上圖片）


鄧麗欣飾演瓊姐，訓練調教李偉祖。
（網上圖片）


《我談的那場戀愛》
（網上圖片）

 

　　香港電影或許真的回不到過去那個高產量黃金時代，但在思維上，在同理心上，的確比起過去進步了，提升了。

 


何妙祺（右）兼任編劇和導演，陳慶嘉兼任監製和編劇。
（圖片來源：我談的那場戀愛專頁）

 

　　不再純粹笑一餐，而是個心暖住離場。

 

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