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11/10/2024

黎明變變變，變走人間憂愁

#七十二變 #黎明 #Movie & Drama #四大天王 #新歌 #娛樂
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  • 月巴氏

    月巴氏

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    怕寫字，但日日寫字。
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    Instagram：fatmoonba

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　　在《JOKER小丑》（Joker），Arthur由凡人變成Joker，變成不少人的偶像；點知到了《小丑：雙瘋》（Joker: Folie à Deux），Arthur清楚表明自己從來沒有變，他不是Joker，只是凡人。結果戲裡戲外，（一廂情願的）Fans大失所望。

 

　　要成為某某的Fans，好易，亦好難——易在你話自己係就係，難就難在你選擇在甚麼場合，宣示立場。歷年來立場最堅定不移的Fans，肯定是《破壞之王》裡，不惜在紅館售票處外、在排隊買學友演唱會飛的人群裡大聲高呼「我愛黎明！我愛黎明！我愛黎明！」的那位男士。

 


〈七十二變〉（網絡截圖）


〈七十二變〉（網絡截圖）

 

　　他是真真正正的Fans。

 

　　自問欠缺這位男士的狂熱，在四大天王雄霸娛圈的上世紀90年代，我比較騎牆，四位的歌都聽，四位的戲都睇，而事實上，四位的確各有風格和專長，擁有其餘三位沒有的特質。

 

　　三十多年後，很多事物都變了，四大天王自然亦有或多或少的變，黎明呢，變得高深莫測，但同時又久不久回應世間眾生——高深莫測在於他的金句和言論，但同時，又會以一年一度一首歌，獻給世間，回應眾生，像疫情那幾年，就為大家唱了〈超平凡人的主題曲〉、〈Good Luck〉以及〈一生幸福〉，統統不是典型情歌，而是帶有揭示幸福真諦同時祝福大家的意義和意味，如果要綜合形容，大概就是：解憂。

 

　　或許曾幾何時，快樂俯拾皆是，只是到了現在，變化太多也太大，因無所適從而衍生的憂愁已太普遍，若能解憂，感覺上已接近快樂——當我在10月9日一朝早看見黎明專頁出了以下一個Po：「秋風起！巴B Q！咪着涼！燒燶咗！禁食佢！出新歌之黑話題：『七十二變』」，即使唔明兼搲頭，但真的，霎時間為我解了一點點憂愁；再看這首〈七十二變〉MV，神秘的AI，讓我們已經見慣見熟的Leon Lai，變成孫悟空變成Tom Hanks變成阿拉丁後，再變成《破壞之王》斷水流大師兄，甚至變成《功夫》的元秋。換轉在90年代，怎能想像，黎明會這樣？

 


〈七十二變〉（網絡截圖）


〈七十二變〉（網絡截圖）


〈七十二變〉（網絡截圖）

 

　　看著這個七十二變黎明，我沒笑出聲，而是笑入心；我沒有嘗試拆解MV背後意思以及林日曦寫的歌詞，純粹一路聽歌一路看MV一路睇住黎明變變變。

 

　　我的憂解了。即使明知，好快又會被憂愁濃罩，但至少，還有黎明。

 


〈七十二變〉（網絡截圖）


〈七十二變〉（網絡截圖）

 

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