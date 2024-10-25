《焚城》給我看見的各類香港人

香港災難片，一直不多，或許因為，香港真的是福地，最大災難，就是經濟災難——但經濟災難，不好拍，而且誰會俾錢買飛入場觀看一場自己切身感受的災難？

看災難片，某程度上是身處一個安全地方或距離，遙看一場（想像中的）災難，而重點是到最後，自然有英雄出現，解決災難，不論那場是天災抑或人禍。

是的，災難分天災和人禍，或二者合一。

《伊波拉病毒》那一場，絕對是人禍。

一個天生對伊波拉病毒免疫的惡人，就如一個擁有Super Power的Supervillain，而因為他由衷地覺得全世界都在恰他（如果你有看，應該記得那一句他經常掛在口邊的豪邁對白），他誓要把體內病毒無私獻給全世界。當年看，驚㗎，但因為齣戲的調子帶有一份嬉鬧，以致我又驚又笑。

如果《伊波拉病毒》的壞人就只是一個普通人，那麼，《焚城》的壞人，真真正正造成這場人禍的人是誰？

當然是王敏德飾演的高培德。他利用一條新推行的「外地貨櫃免檢」條例，在香港傾倒各種危險廢料，結果，間接釀成一場輻射洩漏。留意，這個高培德即使會講廣東話，但大部分時候，講英文，講英文的有錢商人，不是好人。他的壞心腸，還包括把自己公司發展的屋苑起在一個對住回收場的山上，好讓買得起豪宅的人，入伙後能夠居高臨下，望住踩住腳底下的窮人。

但返本歸初，都是因為有官推行條例，高培德才能亂來，而當日推行條例的，是劉德華飾演的范偉立。他推行條例那一年，是1996年，港英政府時代。臨近回歸才推行這麼一條法例，居心叵測。

不過范偉立後來知錯了，辭官，去讀書，先後完成兩個博士學位，成為垃圾處理專家。危機當前，身處海外的特首找他擔任專家顧問，事不宜遲，立即去政總同一班高官開會——大部分高官都和范偉立做過同事，包括莫文蔚飾演的署理特首Cecilia，開會期間一直懶理范偉立意見，處處跟他作對，報仇咁報。事後回看，這場人禍之所以短時間內無法收拾，剛復自用的她難辭其咎——難辭其咎的不只她，還包括其他有份在冷氣房參與這場閉門會議的高官們。

有理由相信，如果成齣戲都在拍班官開會，隨時演變成另一場災難——電影聰明在，大部分時間都用來描寫身處災場的消防員，怎樣出生入死，怎樣視死如歸——當中完全沒有人揸流灘。總之，在《焚城》，消防是由始至終最顯眼的紀律部隊，Salute。

但無論誰是最壞的人，誰又最幫得人，真正蒙受災劫的始終是香港市民，而且主要是住在新界北的居民。那幾幕描寫新界北居民疏散、迫醫院、去超市搶購日用品的戲，比起那連場大爆炸和沖天火災，講真，更震撼，也更難堪。

好彩，這場災難被安排的發生時間，是2007年。壞的人、無能的人、剛復自用的人，都已成過去，The best is yet to come。