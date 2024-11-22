《影后》沒有絕對的好人衰人，只有真實的女人

信我，我一開始真的不是單純為了楊謹華而去看《影后》——我根本就是完全為了楊謹華才去看《影后》。結果發現，《影后》好看的不只楊謹華一個，而是全部：謝盈萱、陳庭妮、謝瓊煖、鍾欣凌、曾莞婷、楊貴媚，當然還有戲裏戲外都是新人的林廷憶。

她們的角色：拍過脫戲因而連累愛情發展的二線女星、發演員夢因而不擇手段的新人、賣力幫旗下藝人找機會但本身欠缺牙力的經理人、為了成就老公而甘願放棄個人事業的名演員、為了生計甚麼都拍的甘草，還有我最喜愛的楊謹華，她的角色周凡，一個出道即紅但從未攞過任何獎項的一線演員，沒有朋友沒有情人，如今自己一個人意志消沉，幾年來，沒拍過一場戲。

老實，每一個角色，都好典型，但典型從來不是問題——能夠成為典型，就是因為具有普遍性，對於大眾，易有共鳴，而創作人真正需要做的就是把典型處理得好，好到極致，而不是典型地處理典型；這一點，擔任編劇和導演的嚴藝文，的而且確做到了。

之後的事，就靠演員。

只能說，《影后》找來的這班演員統統好看——楊謹華好看（對我來說）是必然的；飾演薛亞之、在劇裏跟周凡曾經是影壇好姊妹的謝盈萱，亦相當好看——過去的我沒有太留意台灣演藝界（或許因為太集中留意某幾位），對於謝盈萱，就只看過她的《孤味》和《人選之人—造浪者》，都是演繹堅強的人，這份堅強，延續在薛亞之身上，只是為了成就和顧及那個不成才的老公，收起堅強。

其實簡單講，就是一齣女性群像劇，有理所當然的暗戰，卻沒有好似理所當然的你摑我我摑你；這群身份地位問題各有不同的女性，剛巧，同樣身處演藝界，你有你追逐，我有我的夢，有時你睇我好，有時我睇你好，沒有任何一個是100%好人，也沒有任何一個是最典型的衰人，而就是一群真實的人，真實的女人，承受作為女人／女星的樂與怒和悲哀及傷痛。

當然，單單是看楊謹華，已經是享受。對我來說。