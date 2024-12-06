當知道中山美穗離世，立刻想起不少詞語。

例如想起「一生懸命」、「Ambivalence」、「SCENA」。

以上，都是中山美穗寫真集的名字——其實嚴格來說我想起的不是名字，而是寫真集的封面——例如《Ambivalence》，好記得穿上白色連身裙的中山美穗身處一片藍的日本夜景；《SCENA》封面，記得她身上那條黑色連身裙，但更記得的肯定是封底的她，那個性感的她。

至於《一生懸命》，自然最記得是封面那四個大大的字「一生懸命」，相片被置放在正中間的中山美穗，樣貌輪廓仍有點模糊，但那份昭和味，最突出。

這本《一生懸命》同時讓我認識到著名攝影師渡邊達生，影過不少經典寫真集，自細就好羨慕他。

然後想起「偶像媽咪」和「天生一對」。

都是中山美穗主演的劇集——最記得《偶像媽咪》，身為著名偶像的中山美穗，嫁給一個平凡教師，教師有個女，由國民美少女後藤久美子飾演。這麼一個故事設定和演員安排，實在令當時作為初中生而又迷戀日本Idol的我充滿幻想。

《偶像媽咪》那份幻想，絕對過份美麗，畢竟日本偶像的燦爛往往只在一瞬間，若能成功轉型，演藝道路才能走下去；對比同一時期出道的偶像，中山美穗明顯具備演戲能力，使她能夠以歌手和演員身份繼續發展，到了《情書》，正式確立她專業演員的身份，甚至成為好一代香港人的回憶。

想起的還包括她與WANDS合唱的名曲〈世界中の誰よりきっと〉——你未聽過？我包保你一定聽過，只是你聽的，有可能是鄭秀文〈衝動點唱〉，也可能是黎明詩〈敢愛敢恨〉。黎明詩，今年3月逝世。

我不是中山美穗迷（最迷比她大一歲的淺香唯），1985年出道的她，作為昭和年代最後一批偶像，成功踏入90年代，在平成完全綻放，唱了她生命中最經典的歌，演了她生命中最重要的角色，然後結婚，生兒育女，有了家庭；離婚，拍戲唱歌，再過渡至令和。到了中年，她令我最深刻的演出是《賢者之愛》，她的角色高中真由子，用上廿年把初戀男友調教成臣服自己的情人，為了甚麼？為了報仇。中山美穗把自己形象上固有的優雅，成功轉化為一種敗德而又迷人的氣質。

《一生懸命》是她在1985年出版的寫真集，當時只掛住望實封面，根本不知道日文中「一生懸命」的意思。

原來解作：盡力。

中山美穗，你已經盡了力。