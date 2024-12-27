《獅子王：木法沙》讓我知道，刀疤其實很悲慘

入場看《獅子王：木法沙》（Mufasa: The Lion King）前，先重溫一次《獅子王》（The Lion King）——1994年那齣動畫電影，我承認，比較鍾意傳統手繪，一筆一筆，畫出神髓。Live Action + CGI不是不好，只是我不需要眼前一切都太像真。

1994年的《獅子王》並不像真，因為每個角色都太形象鮮明，尤其忠奸，鮮明得太過份，回看現實，怎會有奸人好似刀疤那樣，一出場一個眼神一句對白，就已經讓世人知道他奸到出汁；木法沙呢，典型老好人，好人到完全不察覺刀疤陰謀。理解的，這是一個給小朋友看的故事，不需要讓他們太早明白現實世界，一早看透這個難分真與假人面多險詐的世界。

惟有忠奸分明，才能讓小朋友更容易明白善良，而去選擇善良。

當知道《獅子王：木法沙》故事主要交代木法沙與刀疤的過去，曾經一廂情願地去估，肯定是描述童年刀疤有幾頑劣，少年的他又有幾衰格，但原來不是——只能說，若不是他當初出手相救，木法沙早就死於異鄉，亦因為他幫口勸服父王，木法沙才能在一個相對安全的環境下成長。

更難得的是，刀疤（其實他有名有姓，名叫塔卡）在木法沙面前，從來沒有擺出一副救命恩人款，也從來沒有當對方是下人或賤民，反而視對方為出生入死的Buddy。

三十年前看《獅子王》，理所當然，會覺得刀疤抵死；三十年後看《獅子王：木法沙》，知道了他的過去——或許依然覺得他抵死，但同時，會明白他心情，會明白他為甚麼在日後處心積慮加害木法沙（明白還明白，不代表認同）。

就是因為妒忌，妒忌木法沙明明沒王族血統，偏偏在最後被推舉為王；更妒忌木法沙得到愛人，而好兄弟明明一早知道刀疤也愛著這個人——Sorry應該是獅子才對。刀疤呢？（被安排）身為王者之後，卻沒王者之才；不敢為自己爭取，因為他根本沒有勇氣。

我不會知道小朋友在觀影過程中Get到甚麼，散場後又能拎走甚麼，但偏向相信，十個有十個小朋友，都應該未能明白刀疤的心，以及參透箇中悲劇意味，而只去崇拜木法沙。

還是負責插科打諢行行企企的丁滿和彭彭最幸福，幸福在擺明不是天降大任，不需肩負甚麼偉大責任或王族之命，只管在森林和原野逍遙，笑傲江湖。