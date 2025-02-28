《粗獷派建築師》——期待Guy Pearce步上奧斯卡頒獎台

有人問我：對香港時間下星期一朝早舉行的奧斯卡有沒有心水？我不想講，畢竟很多獲提名的電影都沒有看，例如競逐最佳電影那十齣，就只看過其中六齣，夾硬要答，其實只能答哪一齣是自己最愛，愛到一個地步是好想該齣電影獲獎。問題是，今屆有沒有這麼一齣會令我愛到不能自拔的電影？又好似沒有。

但有位男演員，的確好想他到時有份上台領獎。Guy Pearce。認識他，無可避免是透過Christopher Nolan的《凶心人》（Memento），他演一個無法製造短期記憶的人，從此令我長期記住這個人。奇怪是，Christopher Nolan明明會經常起用同一班跟他合作過的演員，但Guy Pearce，冇份。

沒Nolan的戲拍，但一樣有大把戲找Guy Pearce拍：例如在《皇上無話兒》（The King's Speech）演Edward VIII；在《普羅米修斯》（Prometheus）化老妝，演《異形》（Alien）宇宙裏最重要企業的老闆Peter Weyland；在《鐵甲奇俠3》（Iron Man 3）演敵視Tony Stark的可憐發明家。

他有能力成為使人難忘的主角，就算只是配角，同樣難忘。例如《粗獷派建築師》（The Brutalist）的資本家角色Harrison。因為他，那個由Adrien Brody飾演，漂洋過海來到美國生活的流亡建築師László，才能夠再一次把自己在Bauhaus學到的建築理論和美學，有機會化為肉眼可見的建築物；然而，無奈是，這並非一個純粹展示及歌頌美國夢的人間有情故事，因為資本主義的本質，就是無情，完全無情，作為資本家的Harrison固然可以欣賞László的才華，但同時有權要求László（必須）按他意願去展露才華，沒辦法，因為他才是找數的人。在資本主義的世界裏，掌管資本的一方當然擁有最終決定權。

《粗獷派建築師》其實是兩個男人的故事，是他們之間的權力對抗，一個認為自己負責找數當然坐擁權力，另一個則堅持自己的設計容不下別人說三道四，懶理你是誰，懶理你是不是出錢那一個。

找Adrien Brody去演那流亡建築師，選擇正確（又正路），事實上的確好看得無法挑剔。至於Guy Pearce演繹的資本家，人設相當複雜，明明可以財大氣粗，卻又擁有對美的鑒賞力和品味；有時溫柔待人，有時又極度暴烈，有時為了展示權力，不只用言語，甚至借助離譜行為。

實不相瞞我認為，Guy Pearce的資本家角色根本不是配角，而是主角。他正在演一個粗獷派資本家。László的粗獷，來自他的建築設計風格；Harrison的粗獷，是他的個性與為人及言行。期待Guy Pearce能夠步上頒獎台。但就算得不到勝利，他精細的演出，已成為我的記憶一部分。