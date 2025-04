1962和2001的周慕雲蘇麗珍

我的感受當然毫不重要,最重要是,這一次濃妝艷抹,的確為王家衛招攬更多來自世界不同地方的影迷,事實上,《花樣年華》亦在日後一些21世紀百大電影選舉榜上有名,例如英國廣播公司在2016年,找了來自36個國家的177位影評人投票選出的「The 100 Greatest Films of the 21st Century」,《花樣年華》便排第二,第一名是David Lynch《失憶大道》(Mulholland Drive)。177位影評人中,81位來自美國。

