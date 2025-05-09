《雷霆特攻隊*》，MCU送院途中的奇蹟

有幾耐未試過，在戲院看MCU電影時聽見有觀眾叫囂、歡呼、拍掌？

對上一次，不計《復仇者聯盟：終局之戰》（Avengers: Endgame）的話，應該是《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home）——《銀河守護隊3》（Guardians of the Galaxy Vol. 3）也有，但不算太激烈。

這一次看《雷霆特攻隊*》（Thunderbolts*），現場觀眾反應激烈情緒高漲，高漲到，直情有點誇張；反應自然延伸至網上：有人戥某大師下場不值，有人對戲名那粒「*」作出詳盡詮釋（但明顯是過度詮釋），有人感性闡述對這Team人的愛，亦自然地有人爆劇情——不只網民，連官方都忍不住，趁勢（趕忙）透露電影中的一些事一些情。以前也會，但不會那麼急。

當Phase Four Phase Five的混亂嚇怕了不少人，令MCU垂危，恍如送院途中，一班在電影宇宙裡連官方認證都欠奉的烏合之眾，竟然奇蹟地，挽救了MCU，救回了大量對MCU已絕望的心。



我有沒有絕望過？有，但不重要，畢竟每次入場觀看MCU出品都目的明確，都是純粹基於工作，今次看《雷霆特攻隊*》就多了一個目的——為了欣賞Florence Pugh。

事實上，雷霆特攻隊即使是一Team（偶然連成一線的）人，重心，卻明顯放在Florence Pugh飾演的Yelena身上，故事由她展開，並由她的內心傷痛，連結其他人，但時間所限，這麼一個心之連結實在太快太容易，一兩場戲，已經足以令這班明明不是朋友的人，明瞭各自傷痛，繼而生死與共——Ghost除外，曾經在七年前《蟻俠2：黃蜂女現身》（Ant-Man and the Wasp）現身的她，當時被當透明，七年後，透明度仍然保持，以致我始終無法明白她的一舉一動，因為實在看不透她的心。

不似得當年看《銀河守護隊》（Guardians of the Galaxy），在所有角色都首次現身情況下，導演James Gunn是有能力令我對他們每一個都有充份認識，甚至產生感情；《雷霆特攻隊*》中每一位，明明都先後分別在過去的電影或劇集出現，理應有了一定程度認知，但不排除你仍然會對當中一兩個有陌生感。

《雷霆特攻隊*》不是不好，但當中那種好，其實很基本，而這種基本在「終局之戰」前，大部分時間存在，讓我們得以明白每一個超級英雄的心，明白他們怎樣以人的身份，逐步確認自己的道德責任，估不到，要等到《雷霆特攻隊*》才再一次如實地看到，即使過程有點趕工。