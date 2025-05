《雷霆特攻隊*》，MCU送院途中的奇蹟

不似得當年看《銀河守護隊》(Guardians of the Galaxy),在所有角色都首次現身情況下,導演James Gunn是有能力令我對他們每一個都有充份認識,甚至產生感情;《雷霆特攻隊*》中每一位,明明都先後分別在過去的電影或劇集出現,理應有了一定程度認知,但不排除你仍然會對當中一兩個有陌生感。

事實上,雷霆特攻隊即使是一Team(偶然連成一線的)人,重心,卻明顯放在Florence Pugh飾演的Yelena身上,故事由她展開,並由她的內心傷痛,連結其他人,但時間所限,這麼一個心之連結實在太快太容易,一兩場戲,已經足以令這班明明不是朋友的人,明瞭各自傷痛,繼而生死與共——Ghost除外,曾經在七年前《蟻俠2:黃蜂女現身》(Ant-Man and the Wasp)現身的她,當時被當透明,七年後,透明度仍然保持,以致我始終無法明白她的一舉一動,因為實在看不透她的心。

對上一次,不計《復仇者聯盟:終局之戰》(Avengers: Endgame)的話,應該是《蜘蛛俠:不戰無歸》(Spider-Man: No Way Home)——《銀河守護隊3》(Guardians of the Galaxy Vol. 3)也有,但不算太激烈。