四十年後，仍然記住翁美玲

還有幾多人記得翁美玲？

我記得。以後都會記得。

四十年前，1985年5月15日，星期三那朝早，返到小學，同學們都在談論翁美玲，然後每個人都必然問一句：「點解？」

是的，一個大人突然離去——而且是一個當紅藝人突然選擇以自殺的方式離去，對一班小學生來說，是完全不能理解，而只能問點解。有理由相信，就算問先生主任和校長，都不能答到點解。

翁美玲及她的離去，絕對是上世紀80年代香港一個重要共同記憶。

黃蓉，這個記憶的開始，以及構成這記憶的主要部分。1983年，《射鵰英雄傳》分成三輯播放——「鐵血丹心」、「東邪西毒」、「華山論劍」，那些靖康恥猶未雪的家仇國恨，對一個小學生來說，太遙遠太難理解，但在第九集開始出場的黃蓉，卻是完全能夠理解，能夠理解她的可愛、調皮、率性、少少奸狡（但主要是在面對壞人時，沒辦法，靖哥哥太戇直），以及靚。那時候，未看過原著，但我已將翁美玲等同於黃蓉，以致中學時看原著，每當黃蓉出場，都會近乎本能地想起翁美玲。

我（和同學們）是透過一齣電視劇，一個實際作品，從而認識翁美玲，並愛上翁美玲，而不是在沒有任何成功作品情況下，（基於不同原因）就產生一股對偶像的莫名狂熱。

當以為黃蓉已是翁美玲的古裝高峰，怎會估到，還有林楚燕——《天師執位》的林楚燕。林楚燕某程度上，與黃蓉是兩生花，黃蓉的優點，林楚燕都擁有，而重點在劇集沒有家仇國恨，大幅加強愛情部分，以致追開劇的香港市民追到最後一集，都肉緊都渴望，肉緊地渴望林楚燕與司徒文武能夠在塵世重聚。時隔多年，腦海竟然仍存在那一晚坐在電視機前的情景。

翁美玲1982年選港姐，1983年演黃蓉，1984年演林楚燕，在極短促的時間，得到了很多藝人做足幾十年都得不到的迴響，卻又猝然離開，永遠離開。

當時，不只我間小學，根本大部分香港市民都不能明白，這麼一位應該無憂無慮的年輕藝人，為甚麼作出如此選擇？我固然不知道其他人想法，我自己呢，原來一直以「黃蓉」和「林楚燕」甚或其他幕前形象，去想像翁美玲，當成是翁美玲本人，她用角色為我帶來開心，但原來，真實的她就如常人，一樣會不開心，但以上這些，都是在自己也成為大人後才明白。

她的存在，是香港流行文化一個重要部分，呈現了那個80年代初，電視劇集怎樣影響和主導香港人情緒。

隨著時間，不知道日後還會有多少人記得翁美玲，至少，我會一直記得。

記得她，記得她出現在電視熒幕的那幾年，記得那個快樂但短促的童年。