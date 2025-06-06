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06/06/2025

好彩，仲有Ana de Armas

#Ballerina #奇洛李維斯 #電影 #影評 #殺神John Wick之芭蕾殺姬 #Keanu Reeves #John Wick #Movie & Drama #Ana de Armas
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    月巴氏

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　　不排除你會在社交媒體看見別人Share一些劇照，劇照裏有齊Keanu Reeves和Ana de Armas，但觀乎二人造型，男的毫無殺氣，女的只穿浴袍。

 

　　這不是《芭蕾殺姬外傳》或《殺神John Wick前傳》，而是2015年電影《夜半女敲門》（Knock Knock），Keanu Reeves飾演一名不粗獷建築師，有家室；某個滂沱大雨夜，獨自在家，突然有人撳門鐘，原來是一對慘被淋濕的女子，柔情似水的Keanu Reeves讓兩位入屋打電話Call車，兼沖個熱水涼，點知，結果——留待大家有機會自己找來看。

 

《夜半女敲門》（網上圖片）

 

　　這是Keanu Reeves和Ana de Armas首次合作。再合作，二人已是身處一個西洋江湖。

 

　　2014年《殺神John Wick》（John Wick），除了大量採用吳宇森槍戰片中令西方歎為觀止的Gun Fu，還借用了「江湖」這概念，置放在西方，在這個平常人不知曉的世界，講道義（當然有人不會講），有規矩（當然有人不會守），殺手有屬於自己的貨幣，有專為他們而設的酒店。主角John Wick，一個金盆洗手孤獨男人，與亡妻留給他的狗狗生活，卻因狗狗被殺，決定復仇，再次拎起支槍，以及任何能夠置人於死地的工具，例如一支Pencil。

 

　　這一篇明明是寫《殺神John Wick之芭蕾殺姬》（Ballerina），但已經用了大半篇來寫John Wick，有原因的——作為《殺神John Wick》系列外傳，《芭蕾殺姬》的Eve，基本上就是女版John Wick，只不過她報仇的原因不是狗狗，而是阿爸，她要殺的，既是某一個人，同時涉及一個源遠流長的神秘組織。

 

《殺神John Wick之芭蕾殺姬》（網上圖片）

 

Eve為了報仇，由頭打到尾。（網上圖片）

 

　　故事簡單到不能再簡單，有部分情節的交代處理甚至幾懶，最複雜和最勤力去拍的場面，統統是動作場面，而且出現頻率極高，令Eve幾乎無氣可唞，兼沒時間好好展露個人情緒，剛剛才打死一班人，轉個頭又被另一班人夾擊圍毆，好彩（劇本安排）Eve有大量機會遇上多種重型兵器，不單只手槍，甚至有火槍，總之，給她一柄手槍一發子彈，就等於一定要放進誰的胸，或頭，又或身體任何部位。

 

不只手槍，其中一場更用火槍，相當誇張，但又好看。（網上圖片）

 

John Wick有少少被拉落水感覺，但他出一出場，應對票房有幫助。（網上圖片）

 

Eve和John Wick，命運安排，狹路相逢。（網上圖片）

 

Norman Reedus演一個叫做Daniel Pine的神秘人，角色重要但戲份不多。（網上圖片）

 

　　如果動作戲就代表刺激，那麼，應該是由頭刺激到尾，但刺激太多，會麻木，我之所以記得住，真的全因為Ana de Armas，全靠她，潤飾了這一個如此流水帳的復仇經歷，流水帳到連她對亡父的感情也極度稀薄，不似得John Wick和狗狗，情若真不必相見恨晚。

 

《殺神John Wick之芭蕾殺姬》首映禮上的Ana de Armas。（圖片由電影公司提供）

 

Keanu Reeves與藝術家女友Alexandra Grant出席首映禮。（圖片由電影公司提供）

 

　　Eve的確殺得好狠，比John Wick還要狠，但殺得再狠，你都只見到動作連場下不停的肉體表現，而看不見不屈的意志。

 

《殺神John Wick之芭蕾殺姬》

上映日期：2025年6月5日

 

 

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