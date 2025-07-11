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11/07/2025

超人，有勇氣更有熱誠似個正氣大孩子

#Movie & Drama #James Gunn #電影 #超人 #影評 #Superman
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  • 月巴氏

    月巴氏

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    怕寫字，但日日寫字。
    怕見人，但要訪問人。

    Instagram：fatmoonba

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《超人》（Superman）讓我知道，世界不只得人類，還有動物，所以超人有他的狗狗Krypto，一個正在逃難的婆婆也有她的龜龜——沒錯，她明明正在逃難，但雙手仍然緊緊捧住一個小魚缸，缸裏有龜龜。

 

《超人》（網上圖片）

 

Krypto，太可愛！（網上圖片）

 

　　同一時間，有財有勢的天才奸角Lex Luthor，也養了一Team馬騮，在牠們頭部駁上儀器，操縱牠們，令牠們成為自己網軍，在網絡上化身超人Hater。

 

奸角Lex Luthor。（網上圖片）

 

　　人可善可惡，視乎你相信甚麼。

 

　　超人作為人，每朝起身擘大眼，都會問：自己今日應該怎樣去過？在沒有重要事故的平凡日子，他要戴眼鏡趕返工，一份報館的工，工作固要重要，與同事Lois Lane的一段感情同樣重要，但這一個（不知第幾代的）Lois Lane進化了，不會完全崇拜他，反而時刻質疑他，質疑他介入別國紛爭的角色和正當性。

 

Lois Lane不再是純粹的超人崇拜者。（網上圖片）

 

這次，Clark Kent在報館的返工戲不多。（網上圖片）

 

　　今時今日做超人，好鬼煩，不單只面對身份、工作，以及層出不窮的奸角，還要面對網上Hater留言，以及國際關係，有些地方有些人，不是你話想救就可以去救。

 

　　時代不同了，變得複雜了，超人不可能再是一個簡單正義符號，Clark Kent本人，不得不時刻思考：怎樣才能做好一個超／人？

 

《超人》（網上圖片）

 

　　這絕對是一個沉重課題，但James Gunn沒有讓David Corenswet去演一個沉鬱而又心事重重的Clark Kent，反而安排他，帶住一顆大男孩的赤子之心，努力學習。

 

　　所以，James Gunn所描寫的Clark Kent／超人，大概是跟我們這班凡人最親切的一次，我們不再是仰望神蹟，而是在看一個能力超凡的人照樣有凡人的煩惱，但不逃避，因為他有信念。

 

James Gunn肩負重任，重啟DCU。（網上圖片）

 

　　超人的超凡，不只在於能力，而是信念。信念，人人都擁有。

 

　　超人的信念令他勇於面對各種強敵，人的信念，則足以令自己相信有能力保護小動物，即使大難當前，也不離不棄。

 

《超人》

上映日期：2025 年 7 月 10 日

 

 

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