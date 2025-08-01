Art & Living
ChatENT
Art & Culture Reading Movie & Drama Home Idea Living Tech

01/08/2025

《神探零零甩》開心就係咁簡單

#電影 #影評 #Liam Neeson #The Naked Gun #神探零零甩 #Movie & Drama
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 月巴氏

    月巴氏

    月巴氏

    人一個。
    怕寫字，但日日寫字。
    怕見人，但要訪問人。

    Instagram：fatmoonba

    ChatENT

　　原來開心就係咁簡單。

 

　　這是《神探零零甩》（The Naked Gun）給我的感受。

 

《神探零零甩》（網上圖片）

 

　　但老實，齣戲其實沒甚麼好講，鍾意自然會鍾意，討厭？亦自然會討厭，討厭當中的無聊蕉皮Gag，討厭那些帶有強烈性意味的場面，討厭由頭到尾貫徹始終的生硬激烈動作，太過不合時宜——偏偏鍾意這齣戲的人，就是鍾意上述各種（令某些人討厭的）不合時宜。

 

固然有動作場面，但統統故意生硬搞笑。（網上圖片）

 

除了充滿復古味，更充滿政治不正確。（網上圖片）

 

　　我呢，好鍾意，鍾意齣戲夠膽在2025年，義無反顧地擁抱、放大、突顯這些不合時宜。或許因為我夠老，別人眼中的所謂不合時宜，對我來說，是曾幾何時的流行。

 

　　這一齣《神探零零甩》不是Reboot，是延續《白頭神探》系列，一個衍生自上世紀80年代電視劇《Police Squad!》的電影系列，由Leslie Nielsen來演白頭神探Frank Drebin——Liam Neeson演他兒子Frank Drebin Jr.，子承父業，任職Police Squad，用他的獨門手法，撲滅罪案。

 

子承父業，Liam Neeson飾演的兒子Frank Drebin Jr.，同樣在Police Squad任職。（網上圖片）

 

　　我看的那一場，由開場笑到完場充滿笑聲，笑聲笑聲，原來真的滿載溫馨，溫馨在，把一班人帶回昔日時光，那一個電影世界相對百無禁忌，不需時時刻刻在意政治正確的時光，入到場，一張飛，睇到笑，笑住走，未必有甚麼得著和反省，但邊個話睇戲一定要有得著和反省。

 

　　亦開心在看見72歲的Liam Neeson那麼放得開，由《舒特拉的名單》（Schindler's List）拯救猶太人的商人，50歲後，憑《救參96小時》（Taken）突然變成動作巨星，打打打打打，打夠了，踏入暮年了，接拍《神探零零甩》，以一張嚴肅的臉去演喜劇，效果出奇地好。

 

《救參96小時》讓Liam Neeson意外地成為動作巨星。（網上圖片）

 

　　更開心是，這齣喜劇讓暮年的他再遇愛情。Liam Neeson的太太Natasha Richardson，2009年病逝，之後，他拍過拖，兩年後告終，從此以後再沒有和任何人交往；直至在《神探零零甩》拍攝現場遇上曾經滄海的Pamela Anderson，一段情，開始了。二人的相遇相愛，意外地呼應了他們在戲裏的故事。

 

　　這是2025年截至目前為止讓我最開心的一齣戲。戲內戲外都是。

 

《沙灘拯救隊》（Baywatch）的Pamela Anderson，一個年代的性感尤物。（網上圖片）

 

戲裏戲外，都促成了Liam Neeson和Pamela Anderson這一對。（網上圖片）

 

《神探零零甩》（The Naked Gun）

上映日期：2025 年 7 月 31 日 

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【說說心理話】照顧者壓力大 情緒出現問題應找心理醫生！嘉賓：「雖然很貴，但是值得的，他救了我一命！」► 即睇

我要回應
更多ChatENT文章
You May Also Like
#電影 #影評 #Liam Neeson #The Naked Gun #神探零零甩 #Movie & Drama
More on Art & Living

版主留言

放大顯示
精選影片
Screen Sensations

DIVA Channel
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
Fashion NewsTrending ItemsMix & MatchCelebrity StyleShopping GuideBrand Story
Editors PickHealth & FitnessMakeup TrendsSkin & Body CareInner Beauty
Sex TipsLove PhilosophyHer Secret
WatchJewelryRed Carpet Starlight
Art & CultureReadingMovie & DramaHome IdeaLiving Tech
TravelFood mapWineRecipe
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet Bonus】賞你利嘉敏親筆簽名新書《逆齡生活日常》(價值HK$168)

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

etnet.com.hk