《錢財心愛物》——時代進步了，Pedro Pascal不是紐約版趙定先

驚有好多人不知誰是趙定先，先解釋：他是《精裝追女仔》角色，城中有錢公子，出入上流場所，為人卑鄙賤格。

驚有好多人誤會我不喜歡《錢財心愛物》（Materialists），先表明心跡：當日散場後我心情非常舒暢，因為實在把Dakota Johnson拍得好靚，Japanese Breakfast那首〈My Baby（Got Nothing At All）〉亦好好聽。

即使整齣戲存在不少令我難以明白的地方。

但一切都不重要，正如Dakota Johnson飾演的Lucy，到最後，都（再一次）揀了和Chris Evans演的窮演員John一起，而她心知肚明，眼前這個窮人有甚麼缺點，亦不能滿足她絕大部分條件，換言之，John有好多Lucy不能接受的地方，但她依然覺得，又或者相信：（再次）和他一起，應該會愉快吧。

反而早在故事中段，就已經自動從金融才俊Harry那價值千二萬美元的豪宅離開，離開過程，相當和平理性，以一番情理兼備的說話，說服Harry，以致自知擁有優厚條件並且必定能夠滿足Lucy的Harry，舒一口氣，放開雙手。

我詫異，拍過《從前的我們》（Past Lives）的Celine Song竟然會拍這麼一個通俗老土題材，畢竟同類故事同類抉擇，我們都已在過去看過太多——就連《精裝追女仔》，在剝去種種笑話和戲謔表皮，其實也是一齣《錢財心愛物》，董董面前，就有兩個選擇，車房仔爛口發和有錢公子趙定先，這兩個男人更自自然然構成二元對立：窮人代表爛口發，言行粗鄙，收入低微，但有情又有義；有錢人代表趙定先，出入上流場所，而且相貌堂堂，但原來既鹹且賤。

是的，在過去一段頗長時間，我們都被潛移默化，被灌輸這種絕對二元對立的價值判斷（並且樂於接受），但時代真的進步了，所以由Pedro Pascal飾演的Harry，不會被Celine Song塑造為紐約版趙定先，反而是一個有錢得來有品味有禮貌衣著又永遠得體的好人，財富沒有使他墮落，是令他有條件內內外外變得更完美，Lucy不與他一起，不因為他本人有甚麼問題，純粹是Lucy個人問題。正因為Harry太好，當Lucy離他而去，我們會惋惜（相信沒有人會戥沒有揀趙定先的董董惋惜吧）。

《從前的我們》的Nora不能再與Hae Sung一起，是因為Hae Sung徹徹底底代表著「韓國」，早就移民加拿大並在美國生活的Nora，已經完全放低過去那個國族身份——亦沒必要拾回（這可能也是Celine Song本人的心理投射）。

《錢財心愛物》的Lucy能夠再與John一起，固然因為愛，也因為經濟條件所賦予的身份，容許改變，有可能改變。

這是一個愛情童話，自然有一個童話式結局。童話，只要信，不要問。

《錢財心愛物》

上映日期： 2025 年 8 月 21 日