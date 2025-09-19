Art & Living
ChatENT
Art & Culture Reading Movie & Drama Home Idea Living Tech

19/09/2025

《墮落天使》的李嘉欣原來好鬼靚

#李嘉欣 #電影 #Movie & Drama #墮落天使
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 月巴氏

    月巴氏

    月巴氏

    人一個。
    怕寫字，但日日寫字。
    怕見人，但要訪問人。

    Instagram：fatmoonba

    ChatENT

　　原來，加上今次看4K修復版，已經看了《墮落天使》接近八十次——八十次好多？不算，《重慶森林》和《東邪西毒》我就分別看了過百次。

 

　　《墮落天使》，由1995年9月上映時去沙田UA6買飛入場觀看，到之後租碟，買VCD，買DVD，買日版或其他地方推出的blu-ray，後來終於在串流平台上架，再到現在，30周年，以4K修復版名義重新上映。

 

　　不同年代各種制式，有起格有4K，有大銀幕有小屏幕，我以為無論怎樣看，有些感覺始終不會變，只是這一次再看，竟然有了一種三十年前沒有的感覺。

 

　　戲裏面的李嘉欣，原來好靚。

 

李嘉欣在戲裏飾演黎明拍檔，不只安排工作，還會替對方屋企打掃。（網上圖片）

 

李嘉欣戲中造型，應該是她拍戲以來最獨特一次。（網上圖片）

 

　　當然知道她是港姐是大美人，但純屬個人問題，又或當時年紀太小，對於《墮落天使》的她，實在沒甚麼感覺（我有沒有感覺無關宏旨）；估不到三十年後，在戲院重看（第七十幾次），咦，原來好鬼靚。

 

　　她的妝容造型，明明絕不親善，亦不平易近人，但當置放在那個（只此一次的）1995年香港，兼且是夜媽媽的香港，周街都是霓虹招牌的香港，竟然有一種今時今日已經看不見的艷色。

 

三十年前的地鐵車廂，可以一個人都沒有。（網上圖片）

 

當年好多人都想像不到黎明會出現在王家衛的電影裏。（網上圖片）

 

　　電影中的艷色，固然有人為加工，卻是在當時城市本身擁有的基礎上加工——灣仔駱克道兩旁的霓虹招牌本已存在，李嘉欣角色執拾打掃的鐵皮屋本就存在於裕民坊一幢大廈平台上，而她最後和何志武遇上的吉祥，亦一直在北角英皇道716號打開門做生意，炸雞髀最馳名。

 

　　是的，現在再看《墮落天使》我已不是看故事，而是用力看回那個我見過的香港夜風景，實實在在，曾經存在，讓一群都是寂寞夜歸人，有地方周圍走，有地方飲悶酒，有地方飲夜茶，有地方點唱〈忘記他〉。不需夜繽紛，良宵真可愛。

 

金城武角色名字何志武，和他在《重慶森林》角色名字一樣。王家衛對自己作品的一次重塑和回應。（網上圖片）

 

楊采妮角色，就像王家衛其他電影裏的人，為情所困。（網上圖片）

 

　　而在那一個個良宵，除了記低一個城市的夜色春光，同時記下了一班演員最靚最有型的好時光。總之，無論人和風景，看上去都很美。

 

　　OK，你可以說我又在懷緬，但既然睇得舊戲，自然是在懷緬；事實上當一齣舊戲被4K修復，就是動用現在的技術，讓已經消失的過去，看上去更美。

 

重點是黎明身後的租書舖，已經隨著時代，不復存在。（網上圖片）

 

電影偶然記下了1995年的香港夜色。（網上圖片）

 

《墮落天使（4K修復版）》

上映日期：2025年9月18日

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

我要回應
更多ChatENT文章
You May Also Like
#李嘉欣 #電影 #Movie & Drama #墮落天使
More on Art & Living

版主留言

放大顯示
精選影片
Screen Sensations

DIVA Channel
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
Fashion NewsTrending ItemsMix & MatchCelebrity StyleShopping GuideBrand Story
Editors PickHealth & FitnessMakeup TrendsSkin & Body CareInner Beauty
Sex TipsLove PhilosophyHer Secret
WatchJewelryRed Carpet Starlight
Art & CultureReadingMovie & DramaHome IdeaLiving Tech
TravelFood mapWineRecipe
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

etnet.com.hk