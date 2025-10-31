直至我聽完最後一集《早霸王》

這一篇，是在聽完最後一集《早霸王》才寫的。

返本歸初，是由《森美變態樂園》開始聽森美小儀——嚴格來說，不只是聽，而是聽 + 睇——1997年，安裝了一個叫做「互動電視」的服務，其中一個重點節目，就是讓你用眼去睇商台節目。

其實即是在直播室裝一個Cam，影住DJ開咪。

現在回想，即是類似YouTube那些清淡直播，分別是，影住直播室的Cam擺位固定，所以有種類似觀看閉路電視的感覺。

又因為年代太久遠，實在忘記了當時可以收睇幾多個商台節目，但一定記得《森美變態樂園》，記得每集會搵一班人上去玩遊戲，記得首主題曲，記得森小互動好好笑。

或許概念走得太前，又或者當時睇電視的人有幾個台收睇已經好足夠，「互動電視」經營了短短幾年就結束。

但森美小儀繼續，這個組合一直繼續，甚至到了一個程度是：連要講二人名字，都會好順口，講完森美，連隨講小儀。

當然，在電台以外，二人各自有發展的時候和層面，但好多時，又會順理成章被拼在一起，就例如賀歲片《行運超人》，他們就被安排去做堪輿大師賴料布的助手。

我永遠無法知道，連續三十年在同一個地方工作 & 跟同一個人合作的感受是怎樣，但當一般人都偏向認為長年待在同一個地方會悶，那麼，有理由相信，小儀應該不悶，又或者，星期一至五做直播節目這回事，如實地給了她意義，一種只有她自己才會明白的意義。

多年來總有些人往往單看表面（甚或單聽節目裏一兩句說話），就大膽作出結論，說小儀離開，肯定是因為森美，就算她在最後一集《早霸王》的最後一節喊住講「多謝森美」，那班人都聽不入耳，依然相信自己所認為的。

就算一開始，小儀是插班生，跟森美做節目，但經歷多年互動，已在節目找到及擁有屬於自己的最佳位置——在最初，是為了節目效果；到後來，是因為舒服，啱自己，又啱對方。這就是默契。

不想說是一個年代的終結，但又的確，是某一個年代的終結。