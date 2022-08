蟻穎琳個展「如果看見他請告訴我」：遺失了甚麼或許並不重要，重要的是滿足了尋找的欲望

人的出生就像葉子一般,從高處被抛擲到仰望的河流裏。我們被生命的泉源所餵養著,卻遺忘了自己曾經熟悉的家鄉。台灣唱作歌手陳綺貞曾在歌曲「魚」中寫下:「我坐在椅子上/看日出復活/我坐在夕陽裏/看城市的衰弱/我摘下一片葉子/讓它代替我/觀察離開後的變化」對於還仍然擁有想像力的小孩來說,葉子就是一條魚,風則成為了河流。或許葉子和魚兒都只是一直在搜索,卻遺忘了本來在尋找的到底是甚麼。香港藝術家蟻穎琳在Touch Gallery舉辦個人展覽「如果看見他請告訴我」,以自己所創作的角色「魚人」配合香港的各個地點,引領觀賞者在一個瞬息萬變的社會中,尋找在生活中的一種意義。

失落與等待

在Touch Gallery的展覽空間內,三扇窗透視著窗外的數棵大樹;於日光的照射和微風的拂動下,葉子就像魚兒一般在水裏游動。展覽中的油彩作品都使用了經過特別切割的木板,其中兩張靠近窗邊的畫作「在海之上」及「在水之下」的畫框,亦被塑造為一個眼睛似的外形,似是以靈魂之窗的形象,來呼應兩幅作品之間的窗戶。兩張作品都是以夜空作為背景,畫作中的魚人似是在搜索他們正在尋找的人或是東西。於「在水之下」的畫面的魚人是唯一符合魚在水中生活的習性;她並不如其他畫作中的人物,如「長夜等待」、「失蹤的他」、「請看看有沒有見過這個人」及「人們見過這個人」等,都只是流露著失落的表情;她握著一個手電筒,以實際行動來配合這一次尋人的搜索。就如人們只有在熟悉的環境裏,才可以真正發揮本來所擁有的技能。

魚鱗和葉脈

蟻穎琳繪畫魚人的形象超過十多年的時間,而在這一次展覽中則以風乾黏土去創作自己所塑造的角色,賦予他們一個立體的形象;讓這一個搜索的行動,在平面與立體之間流離。展覽空間中所使用的木箱增添了一種搜索的感覺,讓人們窺探這一些看似是木箱的桌子裏,是否藏著魚人正在尋找的「他」。葉子和錦鯉身上的紋理都並不一樣,魚鱗的形狀大多是不規則的,看不見一個起點或是終點,然而葉子則讓人易於辨認哪一個才是開端。或許就像德國詩人歌德在詩作「植物變形記」(Metamorphosis of Plants)中所形容的葉子一般:「正在生長的葉子,擁有無盡的自由」(The infinite freedom of the growing leaf.) 對於魚人來說,他們看似在不同的地方都留下過自己的足跡,但是就如「在水之下」的魚人一般,在回到最熟悉的地方的時候,才可以找回自己真正所失去的東西。就像荒誕派戲劇「等待果陀」(Waiting For Godot)裏的兩位主角所守候的人,雖然他們或許不知道「果陀」是誰,卻還仍然堅守著信念,等待那一個人的出現。遺失了甚麼其實從來都並不重要,重要的是滿足了尋找的欲望。失而復得的歡愉是從尋找的過程而來,一種在終點想起了起點的鄉愁。

蟻穎琳個展:「如果看見他請告訴我」

日期:即日至 2022 年 9 月 4 日

時間:12:00—19:00(週一及週日休息)

地點:Touch Gallery 香港中環荷李活道10 號大館3座2樓202室

查詢:https://zh.touchceramics.com/searchingforlostsouls

參考文獻

陳綺貞(2009)。《魚》。臺灣:添翼音樂。

Goethe, J. W. von. (2009). The Metamorphosis of Plants. (D. Miller, Trans.)(1st ed., p.2). Cambridge, MA: MIT Press.