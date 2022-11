門小雷個展「Reality Dropout」：回憶就像漂流在海洋的木塊

回憶就像漂流在海洋的木塊,想要捉緊曾經屬於現實的片段,卻無法擺脫虛幻的牽制。社會中所衍生的荒謬感,讓人們緩緩把現實與虛擬的界線模糊,在清醒與迷幻之間蹓躂。香港藝術家門小雷(Little Thunder)首次在Over the Influence畫廊舉辦個人展覽「Reality Dropout」,以一系列壓克力彩作品揭露現實背後所存在著的虛幻。

清醒的奴役

展覽空間內的地板,分別拼湊著木板與水泥的物料。雖然這一個設計在畫廊內一直存在著,然而在此次門小雷的展覽中,卻涵蘊著一種人造與自然的對比。位於實木地板之上、並以校園和校車為背景的作品,如「Free Will Is A Trend」及「School Bus」等,似是對應著成長時期的一種原始恐懼和回憶。在後者以校車為主題的作品中,穿上校服的學生在殘破的校車中昏睡,其中一位坐在床上和身穿睡衣的角色則是清醒的;就如在比喻統一的思想中,所有人都順從著主流的意見而陷進一個混沌的局面,法國作家阿爾貝·卡繆(Albert Camus)在「反抗者」(The Rebel)中亦闡述:「混沌亦是奴役的其中一種形式。」(Chaos is also a form of servitude.)只有獨善其身的人才知道維持清醒的重要性。在前者以學校操場為場景的作品中,學生所戴著的眼鏡都是以同一個支架所支撐著;他們就像木板一樣看似連結一起,但其實也有著屬於自己的特性。在兩幅作品下的實木地板由不同的木塊拼湊而成,就如在大自然中只存在著表面的和平一般。

消失了黑與白

其中兩張畫作「Tree Hole」及「A Dream or A Nightmare」位於水泥地板的範圍內,前者畫面中的學生往樹洞訴說自己的慾望和憤怒。然而舔拭著手指的角色,卻遠離了人群走向一個未知的空間。當中所呈現的疏離感亦出現在後者坐於游泳池的學生,身穿校服卻穿著屬於自己風格的鞋子。置於水泥地板的範圍而有著學生角色的作品,存在著一種逃離與破碎的主題,連接著人造與自然的世界。水泥撫平了一切人們應有的稜角,在沒有溫度和情感的氛圍下,讓所有東西都融合在一起。其他在水泥地板範圍內的作品,大多都是孤獨的存在,如「Closer Than You Thought」、「Lost in Hong Kong」及「The Quest」等,畫面中充斥著金錢及科技,就如身處在一個迷宮之中。人造的水泥地板雖然看似是融合了所有人,讓他們存在於一個灰色的世界之中,但是黑與白卻因此而消失了。

非理性的現實

門小雷作品(2022年)「Living Fast」

在展覽的最後一個空間內,同時擁有實木和水泥地板的設計,在其中亦放置著一幅作品「Living Fast」。畫面中身穿紅色皮褸的角色捲著煙紙,她的手機正在直播磚牆後的爆炸場景。那一個角色想要在一刻抽煙的原因是為著紓緩當中的悲慟,或是其實是為了準備走向戰火蔓延的地方來為自己的煙點火?角色所做的行為是一個待定的動作,從而營造了一種介於現實與虛幻之間的不安感。虛無主義哲學家蕭沆(Emil Cioran)在著作「在絕望之巔」(On the Heights of Despair)中提出疑問:「既然現實在於本質上是非理性的,為甚麼要制定規條,為甚麼要區分是與非?」(Since reality is essentially irrational, why set rules, why distinguish the right from the wrong?)面對著社會上的荒謬,我們應該要面對殘酷的現實,或是創造一個只存在著美好的虛幻世界?人們在現實與虛幻之間流離,於不斷滲水的木板上,築建一座以金錢堆砌水泥大廈。

門小雷個展:「Reality Dropout」

日期:即日至12月24日

時間:周二至周六(11:00—19:00)| 周一及周日休息

地點:Over the Influence 中環荷李活道159號地下及1樓

查詢:https://overtheinfluence.com/exhibitions/reality-dropout/

參考文獻

Camus, A. (1991). The Rebel. (A. Bower, Trans.) (1st ed., p. 71). New York: Vintage Books.

Cioran, E.M. (1992). On the Heights of Despair. (I. Zarifopol-Johnston, Trans.) (1st ed., p. 62). Chicago: The University of Chicago Press.