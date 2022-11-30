30/11/2022
香港年度設計節「deTour」：時間或許只是一個虛構的概念，真實的人生卻在頃刻間流失
林靖風 Cyrus Lamprecht
林靖風 Cyrus Lamprecht
荒謬主義作家及TEDx講者、Central Saint Martins藝術理論及哲學系研究碩士，曾在倫敦Tate Modern及亞洲各地藝術展覽展出多媒體（雕塑、裝置、表演及攝影）作品，創作主題圍繞於孤獨與存在的命題。近期散文、小說及詩詞作品散見於「*CUP」、「虛詞」及「好集慣」等文學平台。
Instagram：@cyrus_lamprecht
夢囈之上
隔週四更新
時間或許只是一個虛構的概念，真實的人生卻在頃刻間流失。死物從來都不存在，人們總是會賦予它們生命和故事。香港年度設計節「deTour」再度於PMQ舉行，總策展人黃馨及三個策展單位（產品設計師利志榮、陳韻淇及本地紙品工程設計團隊STICKYLINE），以「設計共同」為主題策劃超過80場活動，讓公眾認知多方面的設計形式。
錯過了的時機
展覽劃分為「特邀合作」、「主題展覽」及「獲選作品」的三大展區，其中三個參展單位（李朗賢與梁嘉慧、Domestic Data Streamers及譚君妍）的作品，分別呈現了時間、空間與觀察者之間的關係。「關於時間」為Domestic Data Streamers的項目，其中的作品「紙鐘」及「記憶 // 記下之時，忘記之時」以互動式的設計量化時間在一天和分秒間的流逝，前者透過噴漆在紙環上印刻的圖案，記錄參與者在一天內的所作出的選擇；後者則把人們在應用程式內挑選的答案寫在感熱紙上，在經過了位於下方的裝置後，溫度會把曾經寫下的文字抹去。錯過了的時機是屬於永遠的，只有當下的一刻才是真正重要。
沒有皺摺的人生
由李朗賢及梁嘉慧所創作的作品「隱性城市」，以一件可以反覆收縮和膨脹的裝置，來剖析一個城市不斷因應人們的抉擇而重塑自身印象的掙扎。裝置的形態在一段時間過後就會回復原狀，然而物料上經過伸縮的痕跡還仍然留存，就像人們在臉上的皺紋一般——沒有皺摺的人早已失去了人生。
其中譚君姸在主題展覽中展出的作品「帶 Romie 18 到東方」，以記錄來自荷蘭燕豪芬用作屠宰肉食和生產牛奶的乳牛Romie 18的一生，反映著當地畜牧業的發展。研究員透過客觀的數據和紀錄，讓觀眾反思在購買肉類和乳製品的倫理議題。創作者在相處的過程或多或少都會投放自己的情感，清楚知道與自己共處的動物的將來——牠們的死亡是可以預料的。法國數學家布萊茲・帕斯卡（Blaise Pascal）曾在「思想錄」中論述：「絕對的明晰在於意志上並沒有幫助，然而在思想上卻是極為重要。」（Absolute clarity would be more use to the mind and would not help the will.）對於死亡這一個議題來說，我們一直也只是一位旁觀者。只有在人們死了以後，數字才會是冷冰的。
香港年度設計節「deTour 2022」
日期：即日至12月4日
時間：上午11時至晚上8時
地點：中環鴨巴甸街35號 PMQ 元創方
參考文獻
Pascal, B. （1999）. Pensées and Other Writings.（H. Levi, Trans.）（1st ed. p. 79）. Oxford: Oxford University Press.
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