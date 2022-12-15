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15/12/2022

周文斗個展「1005 室」：一個人在學懂了自在以後，下一步就是需要學會自娛

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  • 林靖風 Cyrus Lamprecht

    林靖風 Cyrus Lamprecht

    荒謬主義作家及TEDx講者、Central Saint Martins藝術理論及哲學系研究碩士，曾在倫敦Tate Modern及亞洲各地藝術展覽展出多媒體（雕塑、裝置、表演及攝影）作品，創作主題圍繞於孤獨與存在的命題。近期散文、小說及詩詞作品散見於「*CUP」、「虛詞」及「好集慣」等文學平台。

    Instagram：@cyrus_lamprecht

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    隔週四更新

 

　　時間是如何被抓緊的？沒有了電池的時鐘可以讓時間暫停嗎？暫停從來都是一個自欺欺人的概念。在一段感情關係中，總有其中一方會因為厭倦而提出：「或許我們暫時應該分開一下。」暫停是一種禮貌，同時也是一種懦弱的表現。在看似留有選擇的情況下，其實早已擁有了一個肯定的結局。駐北京藝術家周文斗在德薩畫廊（DE SARTHE）帶來全新個展「1005 室」，以一系列在疫情中所創作的裝置作品，反思在經歷了近兩個月的獨處後，自己對於時間和空間本質的認知。

 

穩定的時間

 

周文斗作品

（左起、2022年）「飛」、「火焰」、「被泥球包裹的隔離網」及（前中）「無題 2022」。圖片來源：德薩畫廊。

 

　　時間只有在需要交際的時候是穩定的，一個人獨處的時候就只存在著日與夜。「1005室」是周文斗在北京的工作室門牌號，及後整座建築亦被強制拆卸。藝術家的一件以混凝土裹覆著地球儀貼紙的雕塑作品「無題 2022」，重現著一個殘垣敗瓦的場景。在掀開了看似是乏味的外表以後，在其中所埋藏著的卻是絢爛的幻想。展覽中的藝術品所運用的大多都是日常中可見的物件，如「水平」的水平尺、「浸泡時間」的時鐘及「飛」的掃把，周文斗把既定的印象打破，思考物件本身潛在的用途。

 

老人的結局

 

周文斗作品「浸泡的時間」（2022年）。圖片來源：德薩畫廊。

 

　　對於外向的人來說，獨處是一件痛苦的事情，因為他們依賴著外在環境所賦予自己的刺激。有一些老人一直等待著死亡，有的則堅持每天工作。後者仍然辛勤的原因也許是為了生存，又或許是為著打發時間。善心的人選擇把老人正在販賣的東西一併買走，讓他們可以早點休息，但是回家了以後的他們又可以做些甚麼呢？老人早已擁有了結果，一段過程才是他們所渴求的。

 

 

腐蝕了的生活

 

周文斗作品

（左起、2022年）「集箭成弓」及「飛」。圖片來源：德薩畫廊。

 

　　無法適應孤獨的原因是因為人們學不會自在，他們都在期待著可以逃出去的一天。在監獄內的囚犯真正懼怕的並不是四面的牆壁，而是被鐵枝所阻隔的天空。害怕獨處的人需要經歷一段面對自己的過程，他們在與別人接觸的時候，可以築建一個形象把自己抽離。美國作家亨利．大衛．梭羅（Henry David Thoreau）曾在散文集「湖濱散記」（Walden）中寫下：「為甚麼我們應該匆忙地浪費生命？我們應當在挨餓之前，就先去把自己餓死。」（Why should we live with such hurry and waste of life? We are determined to be starved before we are hungry.）獨自一人時，真實的自己就會出現，就如在「火焰」中的鋁板所留下的腐蝕痕跡。孤獨讓人們明白到人生本來就是無趣的，所以我們才要把自己的注意力分散。一個人在學懂了自在以後，下一步就是需要學會自娛。

 

周文斗個展：「1005 室」

日期：即日至12月23日

時間：星期二至星期六（上午 11 時至下午 7 時）

地點：德薩畫廊 香港黃竹坑道 54 號 M Place 26 樓

查詢：https://www.desarthe.com/zh-hant/exhibitions/1005shi.html

 

參考文獻

Thoreau, H.D.（2004）. Walden. （1st ed. p. 93）. Princeton, NJ：Princeton University Press.

 

 

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