周文斗個展「1005 室」：一個人在學懂了自在以後，下一步就是需要學會自娛

時間是如何被抓緊的?沒有了電池的時鐘可以讓時間暫停嗎?暫停從來都是一個自欺欺人的概念。在一段感情關係中,總有其中一方會因為厭倦而提出:「或許我們暫時應該分開一下。」暫停是一種禮貌,同時也是一種懦弱的表現。在看似留有選擇的情況下,其實早已擁有了一個肯定的結局。駐北京藝術家周文斗在德薩畫廊(DE SARTHE)帶來全新個展「1005 室」,以一系列在疫情中所創作的裝置作品,反思在經歷了近兩個月的獨處後,自己對於時間和空間本質的認知。

穩定的時間

時間只有在需要交際的時候是穩定的,一個人獨處的時候就只存在著日與夜。「1005室」是周文斗在北京的工作室門牌號,及後整座建築亦被強制拆卸。藝術家的一件以混凝土裹覆著地球儀貼紙的雕塑作品「無題 2022」,重現著一個殘垣敗瓦的場景。在掀開了看似是乏味的外表以後,在其中所埋藏著的卻是絢爛的幻想。展覽中的藝術品所運用的大多都是日常中可見的物件,如「水平」的水平尺、「浸泡時間」的時鐘及「飛」的掃把,周文斗把既定的印象打破,思考物件本身潛在的用途。

老人的結局

對於外向的人來說,獨處是一件痛苦的事情,因為他們依賴著外在環境所賦予自己的刺激。有一些老人一直等待著死亡,有的則堅持每天工作。後者仍然辛勤的原因也許是為了生存,又或許是為著打發時間。善心的人選擇把老人正在販賣的東西一併買走,讓他們可以早點休息,但是回家了以後的他們又可以做些甚麼呢?老人早已擁有了結果,一段過程才是他們所渴求的。

腐蝕了的生活

無法適應孤獨的原因是因為人們學不會自在,他們都在期待著可以逃出去的一天。在監獄內的囚犯真正懼怕的並不是四面的牆壁,而是被鐵枝所阻隔的天空。害怕獨處的人需要經歷一段面對自己的過程,他們在與別人接觸的時候,可以築建一個形象把自己抽離。美國作家亨利.大衛.梭羅(Henry David Thoreau)曾在散文集「湖濱散記」(Walden)中寫下:「為甚麼我們應該匆忙地浪費生命?我們應當在挨餓之前,就先去把自己餓死。」(Why should we live with such hurry and waste of life? We are determined to be starved before we are hungry.)獨自一人時,真實的自己就會出現,就如在「火焰」中的鋁板所留下的腐蝕痕跡。孤獨讓人們明白到人生本來就是無趣的,所以我們才要把自己的注意力分散。一個人在學懂了自在以後,下一步就是需要學會自娛。

周文斗個展:「1005 室」

日期:即日至12月23日

時間:星期二至星期六(上午 11 時至下午 7 時)

地點:德薩畫廊 香港黃竹坑道 54 號 M Place 26 樓

查詢:https://www.desarthe.com/zh-hant/exhibitions/1005shi.html

參考文獻

Thoreau, H.D.(2004). Walden. (1st ed. p. 93). Princeton, NJ:Princeton University Press.