勞麗麗個展「飛行備忘」：若農夫是一名吟遊詩人，耕種則是一首浪漫派的詩

若農夫是一名吟遊詩人，耕種則是一首浪漫派的詩。現代人不再浪漫的原因是因為他們學不會等待，幻想也早已被人們所唾棄。當土壤只是一堆由機器打印出來的褐色物，正在生長的植物也只是一些死產的綠色纖維。香港藝術家勞麗麗現於香港歌德學院舉辦個人媒體藝術展覽「飛行備忘」，以自身務農的生活模式創作多件錄像及攝影作品，探討人類與大自然之間的一種相互依賴的關係。

照片的離開

從飛機俯瞰的耕地總是有著規律的，於每一個方格之中都看似在承載著一些靜止不動的水。人們都總會以一種結果，來追溯已經發生的變化。勞麗麗在此次展出的作品中，所敘述著的是過程的本身。在她的最新作品「飛行備忘」，候鳥的飛行與新界農夫遷移的畫面交織在其中，人類與雀鳥也有著因為環境改變而選擇遷徙的天性。沒有任何一件事物可以獨立存在，即使是從森林飛來的候鳥，也會有著經過城市的一天。就如藝術家在錄像中寫道：「定格在數之不盡的歡送派對。」每一幀照片都是在記錄一段離開的過程，不同的只是事情消逝的速度。

電子的蛻變

有一些人和事會突如其來地消失、突如其來地出現，在攝影作品「躁動」中，勞麗麗配合了由鄧志韜所製作的擴增實境，在原為靜止的黑白圖像裏，穿插著一些反覆出現和消失的雀鳥、昆蟲和直升機在移動時的畫面。位於右方的無聲錄像作品「在場證明 — 逐步調節上色速度」在方向和大小不一的電子屏幕裏，放映一系列以俯瞰角度拍攝的草原和河流的影像，讓觀賞者感受到一種正在飛行的經歷和大自然裏的蛻變。

沒有終結的歡送派對

另一件早於2018年創作的作品「焉知之後」，以元朗大生圍的養殖魚塘作為主要拍攝場景，從自身經歷出發探討生物鏈中各物種的關係。場內的裝置部分亦配合了數棵植物，似是把後方「躁動」的圖像具體化；於擴增實境中看見的物件和動物都是不斷地在變動，然而真實的植物雖然在觀賞的一刻看似是不變的，但是它們卻是一直在衰退。張愛玲曾在「秧歌」中寫下：「天漸漸黑了，柔和地蓋罩下來，罩在那更黑暗的小山與叢林上，只有那溪水是蒼白而明亮的，一條寬闊的銀灰色。」屬於現代的「一條寬闊的銀灰色」或許是天空裏正在消耗燃料的飛機，而生活於地上的生物亦一直在蛻變。人們所賦予大自然的凝視，就是一個沒有終結的歡送派對。

勞麗麗個展：「飛行備忘」

日期：即日至2月3日

時間：

逢周二至五上午十時至晚上八時 | 周一上午十一時至晚上八時 | 周六上午九時三十分至晚上六時

地點：香港歌德學院歌德藝廊 香港藝術中心十四樓 香港灣仔港灣道二號

查詢：https://www.goethe.de/ins/hon/cn/ver.cfm?event_id=22662736

參考文獻

張愛玲（2020）。《秧歌【張愛玲百歲誕辰紀念版】》。台北：皇冠出版。