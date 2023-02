世界畫廊群展「晟」：人在到達了終點以後，並沒有折返起點的機會

站在格林威治子午線的中央,彷彿就在身處世界的裂縫之中。在掉進了時間裂縫以後,現在與未來在我們的身上蔓延。人們做著的所有事情,都是為著未來而行動的——現在是並不存在的。獨立策展人容穎怡於世界畫廊(Galerie du Monde)策劃群展「晟」(Splendor of the Sun),其中英文標題取材自1582年出版的同名鍊金術書籍;以12位藝術家(陳麗同、Kara Chin、周睿宏、Katie Grinnan、黃麗音、葉慧婷、Alessandro Keegan、鄺鎮禧、孔令楠、Cathy Lu、Joohye Moon、黃慧妍)的作品作為象徵元素並結合空間設計,探討鍊金術燒瓶的內部與外部世界之間的關係。

薄如蟬翼的時間裂縫

展覽空間內放置了不同形狀並呼應畫廊地板的灰色板塊,裝置方式就如俄羅斯方塊一般;觀賞者在進入畫廊的一刻,板塊就從前方往自己推進,重新組合為一個看似是完整的物件。在於空間設計上就像是鍊金術一般,由不同物料所拼湊而成。雖然在外表上看似呈現了一種完整性,但是在各種形狀之間還是擁有著裂縫。畫廊內經過物件所投映出來的光影,宛若古時的日晷一般——那一個人們仍然倚靠大自然的時代。在恣意摧毁了大自然以後,我們卻自詡會以自己的方式去重新創造一個更為美好的世界。有一些東西即使我們奮力臻於完美,卻還仍然擁有著一道薄如蟬翼的裂縫。

觸碰著與觸碰了

葉慧婷的「我的思緒總是七上八下」及黃麗音的「Broken Time」都屬於展覽中的「外部世界」部分。前者似是以輕柔綢布垂墜的形態對比牢穩的金屬建築,呈現了一種在於規律與無序之間的爭執。法國哲學家讓 - 呂克.南希曾在著作「繆思」(The Muses)裏詮釋卡拉瓦喬(Caravaggio)的「聖母之死」(Death of the Virgin):「沒有入口亦沒有進入的權利,我們就是從亦遠亦近的方向走進;赤著腳觸碰著銅盆和那一個女人的裙子,但卻不是觸碰著的,而是已經觸碰了。」(To this there is no access, no entry. This is where we entered, coming from afar, from very near, touching with our bare feet the copper basin and the woman's dress, not touching, touched.)即使物件由不同物料所組成,它們亦共同擁有著一種墜落的可能。不論是堅韌或軟弱的存在,都總被無形的力量所牽引著,無法擺脫一種即將要消失的命運。後者則以一個破毁了的沙漏,訴說著時間的一種單向特質。時間在於世界和社會層面上都是存在著一種循環,然而對於一個人來說,時間失去了就是失去了。即使是相信輪迴概念的人,亦需要經歷一種結束才可以重生。人在到達了終點以後,並沒有折返起點的機會。

膜拜神明的紅男綠女

另外兩件同為黃麗音的作品「Sundance」及「Non-Functional」則屬於「內部世界」,分別以似是神話中的祭台作為形象。前者裝置中的玻璃青蛇縈繞著祭台,上方則以樹葉低垂的形態,比擬一個已經乾涸的水井。在配合前方似是俄羅斯方塊的板塊,觀賞者或可以聯想起諾斯底主義(Gnosticism)中對夏娃與蛇的詮釋,蛇的引導讓人類獲得了知識,就如普羅米修斯(Prometheus)盜取火種送予人類一般。後者的形象則如亞洲家庭用作奉神的祭台,其中以花瓶和倒轉的玻璃杯所組成的雕塑取代了神像。在科技與科學成為了一種信仰以後,我們所追求的是一個固定的神明形象。在失去了信仰以後,人們往鏡子裏膜拜自己以紅綠色塊所拼湊而成的面容。

世界畫廊群展:「晟」

日期:即日至 2023 年 2 月 25 日

時間:10:00—19:00 (星期日休息)

地點:世界畫廊 香港中環都爹利街 11 號律敦治中心 108 室

查詢:https://galeriedumonde.com/zh/exhibitions/78-splendor-of-the-sun-group-exhibition-curated-by-zoie-yung/overview/

參考文獻

Nancy, J-C.(1996). The Muses(P. Kamuf, Trans.)(1st ed., p. 67). Stanford, CA:Stanford University Press.