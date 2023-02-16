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16/02/2023

冒犯藝術家的方法：若尺寸和物料是藝術家定價時的考量因素，那作品投入的情感又如何計算？

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  • 林靖風 Cyrus Lamprecht

    林靖風 Cyrus Lamprecht

    荒謬主義作家及TEDx講者、Central Saint Martins藝術理論及哲學系研究碩士，曾在倫敦Tate Modern及亞洲各地藝術展覽展出多媒體（雕塑、裝置、表演及攝影）作品，創作主題圍繞於孤獨與存在的命題。近期散文、小說及詩詞作品散見於「*CUP」、「虛詞」及「好集慣」等文學平台。

    Instagram：@cyrus_lamprecht

    夢囈之上

    隔週四更新

　　冒犯藝術家的方法就是跟他們議價。一件藝術品的價值在於藝術家所作出的一切決定，從物料、風格、主題到定價，他們都應該擁有絕對的主導權。藝術的本質是純粹而不可量化的，藝術家所訂下的價錢也只是一個大概的數目。尺寸和物料都是藝術家在定價時需要考量的因素，然而在作品中所投入的情感又應該如何計算？親人離世的悲痛與分手以後的解脫，都只是一種抽象的概念。藝術家認為這一份情感價值多少就是多少，人們都忘記了在商業社會裏，也有著一些東西是不可斗量的。

 

　　「多買兩件我就給你打個折扣！」說出這一句話的人，只是一位藝術工作者，而非藝術家。為了生計而把自己的作品低價售出，或許是一件無可奈何的事情。若只是作為一種促銷自己作品的手法，這一些藝術工作者也不曾尊重過自己的藝術。當藝術品存在著一種目的，藝術家或會為了追求結果而不擇手段，讓本來純粹的藝術變質。創作目的是應該從過程中參透，藝術家只是一位誘惑者，在紗帷裏揭示唯一存在的真相。

 

　　「這麼貴就應該給我打個折扣！」若是一件作品不符合自己的預算，那就只可以當作是有緣無份。收藏家想要支持藝術家的創作，就該重視他們所作出的決定。藝術品就如人一般需要一份尊重，它的純粹本質是無法被改變的。

 

 

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