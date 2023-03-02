Art & Living
夢囈之上
Art & Culture Reading Movie & Drama Home Idea Living Tech

02/03/2023

梁佩兒個展「Boundaries」：人類所築建的文明，也曾是從土壤間竄出的小草

#展覽 #藝術 #Art & Culture #Boundaries #梁佩兒個展
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 林靖風 Cyrus Lamprecht

    林靖風 Cyrus Lamprecht

    荒謬主義作家及TEDx講者、Central Saint Martins藝術理論及哲學系研究碩士，曾在倫敦Tate Modern及亞洲各地藝術展覽展出多媒體（雕塑、裝置、表演及攝影）作品，創作主題圍繞於孤獨與存在的命題。近期散文、小說及詩詞作品散見於「*CUP」、「虛詞」及「好集慣」等文學平台。

    Instagram：@cyrus_lamprecht

    夢囈之上

    隔週四更新

 

　　在嫩芽掙破乾癟土壤的瞬間，它所看見的是間隔著縫隙的光線。生命中存在著幽暗的角落，相比奔走在日光大道的光線，漆黑天際裏的光點亦守候著人們發現。香港藝術家梁佩兒在本年一月於艺鵠書店舉辦個人展覽「Boundaries」，以一系列運用了礦物顏料的紙本作品，探討罅隙於社會上的象徵意義。

 

片段的細節

 


梁佩兒作品（左）「無題（花）」（2022年）及（右）「它它（二）」（2022年）

 

　　生活上的大小事情，都是由片段所組成。人們走在路上的時候，總是忽略了磚塊之間的縫隙——幽暗一隅醞釀著一些等待閃耀的人和事。梁佩兒在展覽的裝置部分，以空間的一面斷續的牆劃分了不同的敘事段落。其中的作品所描繪的是植物在不同的鐵網和縫隙間生存的景象，在靠近觀看的時候，留意到藝術家以繪畫工具，在線條以外的範圍把顏料刮去，從而勾勒在主題畫面之上的圖案。在一系列使用了礦物顏料和金箔的作品中，如「樹影」、「煙霞」及「它它（二）」等，觀賞者可以留意到一種閃爍的效果。梁佩兒在展覽的引言中形容磚頭縫間的小草是「世界第三方的語言」，她在作品中所繪畫的主體，或許不是植物的形態，而是其中所雕琢的旖旎細節。

 

縫隙與隙縫

 

梁佩兒作品（左）「第三空間」（2023年）及（右）「樹影」（2023年）

 

　　在展覽中的一幅以大廈為描繪對象的作品「第三空間」，藝術家繪畫出樓層、樓梯及冷氣機等；以人造的建築和物件，區分著其他作品的主題。臺灣詩人夏宇在詩集「腹語術」中寫下：「從來沒有人發現的這扇門中鑲嵌／著的另一扇門在命定的時刻出現隙縫」，人類所築建的文明也曾經是從土壤間竄出的小草，只是人們在忙於栽種社會以後，卻遺忘了自己亦是一顆靜候發芽的種子。

 

參考文獻

夏宇（1991）。《腹語術》。台灣：唐山。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

我要回應
更多夢囈之上文章

You May Also Like

#展覽 #藝術 #Art & Culture #Boundaries #梁佩兒個展
More on Art & Living

Unwrap yourself a joyful Season!
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
Fashion NewsTrending ItemsMix & MatchCelebrity StyleShopping GuideBrand Story
Editors PickHealth & FitnessMakeup TrendsSkin & Body CareInner Beauty
Sex TipsLove PhilosophyHer Secret
WatchJewelryRed Carpet Starlight
Art & CultureReadingMovie & DramaHome IdeaLiving Tech
travelFood MapWineRecipe
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk