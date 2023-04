小澤香奈子個展「My Little Planet」：當一切都表露無遺的時候，人們就會失去想象的能力

位於下層的「The Night Advance 4」為藝術家於2018年創作的作品,其中以較深邃的色彩作為主調。此作品似是在對應「Cannot Reveal to Others -Morning-」的畫面,其中的人物都席地而坐,只是那人並不是在守候躲藏於角落的太陽,而是靜坐在山丘上仰望天際。畫中的人被黑色的物體所包圍著,天上的繁星又會否被它所遮蔽?一個人站在高處,卻無法縮短與天空之間的距離。在奮力反抗與安然接受的選擇之中,小澤香奈子所挑選的或許是較為平和的後者。

展覽上層主要展出雕塑作品,下層則以畫作為主,其中的敘事方式似是在訴說日與夜之間的對比。位於上層的畫作「Cannot Reveal to Others -Morning-」以清早為主題,當人們以俯視的角度來觀賞,就只見其中的人物坐在右方的角落。那人交疊著雙腿,彷彿就像是孤獨一人。然而當觀賞者以平視的角度來看,存在於畫面左上方的是太陽的色彩。那人身上所穿著的,或許也有著融化的一刻,然後顯露出真身。當到達了一個臨界點的時候,人們就會開始想要逃離。