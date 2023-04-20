《愛我別走》觀後感：人的相遇都是一場浪漫的邂逅

由莊梅岩編寫的舞台劇《愛我別走》的最後一幕中，黃先生（黃子華飾演）於大道上偶遇分別了60年的林先生（林海峰飾演）：「因為我個心一直都有你呀老友，我知道你終有日會返嚟！我知道我哋終於會再相見！」每一個人都會注定遇上一個人，從來沒有約定的就出現在自己的眼前。「你是否相信緣分？」誰也無法解釋為甚麼會湊巧在街上遇見熟悉的人。在剛好的時間和地點，人們才可以剛好遇上。

我奔走在深水埗的日光大道，紅綠燈交織著我的糾結。右方是地鐵站、左方則是咖啡廳，我往右方走了大概兩分鐘以後，有一種沒來由的感覺驅使我折返左方；沒有甚麼特別的原因，就只是感覺好像需要往那一方走。我來到了咖啡廳的門前，有人卻在後方叫喚我的名字。在我回首的時候，看到了我一位很久沒有見面的朋友。她不常外出，而我亦不知道她住在這一區。若是我早已選擇了往左方走，或許我跟她就不會遇上了。她還是會經過那一家咖啡廳，可是我卻已經入座了。

很多的人和事都是差一點就錯過了。若緣分並不存在，到底還有甚麼的原因可以讓兩個人相遇？每當遇上熟悉的人的時候，人們在心裏都會被這一次的偶遇所撼動著。我們無法真切地在臉上表現出當中的喜悅，因為這樣在理性的社會上會顯得矯情。每一個人都在隱藏真實的情緒，卻又想要從中表達自己。我們都是一位受虐癖者，總是無法坦誠自己真正所想要擁有的。我們懼怕著易於得到的東西，總是要經過跋涉長途以後，才會願意走回本來簡單的道路。

人的相遇都是一場浪漫的邂逅。我們不會在日常提及這一種旖旎的幻想，但是在紅綠燈閃爍的一刻，人們都希望從彼方走來的是自己掛念的人。浪漫是一種不切實際的想像，我們卻都是不切實際的人。

《愛我別走》

日期：即日至4月23日

地點：戲曲中心 九龍尖沙咀柯士甸道西88號

查詢：https://www.facebook.com/showmeyourlove2023

參考文獻

莊梅岩（2023）。《愛我別走》。香港：天地圖書。