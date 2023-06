蔡健雅香港演唱會2023：我們覬覦遙不可及的東西，卻遺忘了自己早已擁有的一切

世上有一種燕子是無法著地的,牠們的腳爪纖幼無力,只要降落在地上就不能再次起飛,及後亦因而導致死亡。人們羨慕雀鳥可以在天際裏自由飛翔,然而天上的牠們或許也在祈求一種安穩的生活。我們覬覦遙不可及的東西,卻遺忘了自己早已擁有的一切。蔡健雅在剛過去的6月25日首次於紅磡體育館,舉辦久違了九年的個人演唱會「Let’s Depart!給世界最悠長的吻」。她搭配全新編曲及現場樂隊以歷年來的歌曲,剖析一段在情緒上從黑暗走到光明的心靈之旅。

雀鳥與兩棲動物的無底洞

在演唱會的開首,漂染上湛藍與棕紅顏色頭髮的蔡健雅身穿白紫色漸變的長裙,乘坐著一個鳥形的機械裝置《宇宙青鳥號》演唱歌曲《Bluebirds》:「眼前的路/看似有點模糊/我看不清楚」裝置的翅膀在原地上下擺動著,卻從中表達了無法飛行的無奈,掀開了在面對情緒變化時的序幕。在處於低谷的階段,蔡健雅選擇了以《失語者》、《無底洞》、《墜落》及《遺書》等的歌曲,表達情緒上的迷惘與無奈,就如《無底洞》中所寫下的主歌剖分:「穿梭一段/又另一段/感情中/愛為何總填不滿又掏不空」

在情緒上的轉變,蔡健雅以雀鳥飛行作為比喻的《Bluebirds》,蛻變為同時生活在陸地及水中的兩棲動物。在她唱起《雙棲動物》的時候,舞台上出現了一個附有無限反射鏡的裝置,彷彿在鏡子裏映照著她的多重倒影,呼應著歌詞中所描寫的羈絆:「我被困在一個人的峽谷/多想要卻要不到你安撫」在一段感情開始的時候,雙方都看似擁有類近的習慣,然而在相處過後卻逐漸發現各自的本質其實並不一樣。即使其中一方選擇維繫感情,但是若對方並不願意付出,最後亦只會面臨曲終人散的結局。

大象的子宮

《Bluebirds》的鳥類象徵、《雙棲動物》的兩棲特性,來到了《被馴服的象》中的質問:「到底是誰把我心矇住/不想再糊塗」在經歷了悲傷以後,開始把自己的碎片重新組合起來。蔡健雅邀請了兩位和聲歌手在舞台上一起演唱的原因,或許就像是朋友和家人的陪伴,以越過當中的無力感。之後的歌曲如《思念是一種病》、《全部的所有》、《讓浪漫作主》及《BEAUTIFUL LOVE》代表了一段開始療癒的過程,其中的舞台效果亦逐漸明亮起來,以大自然和擁有絢爛色彩的片段作為背景,讓曾經低落的情緒得以緩解。

演唱會的主要歌單部分以歌曲《達爾文》作為結尾,其中在屏幕上所呈現的是多面的結晶圖案,猶如一個正在孕育新生命的子宮,而在歌詞中亦以旋轉門比喻著情緒的重複性:「人的一生/感情是旋轉門/轉到了最後真心的就不分」即使在生命中的事情看似只是不斷重複地發生,但是它們出現的先後次序,就已經可以讓事件都有著不一樣的結局——或許這就是活著的有趣之處。

感性的達爾文

英國生物學家查爾斯.達爾文(Charles Darwin)在一封於1831年寫給堂兄威廉.達爾文.霍斯(William Darwin Fox)的信件中,表達了自己對於航海的顧慮:「另一方面,不論是在於我的生命或是健康都會面臨頗大的風險;在長時間內離開很多自己所深愛的人,無疑是一種悲慟不已的感覺,需要以我所有的決心來克服它。」(On the other hand there is very considerable risk to one’s life and health, and the leaving for so very long a time so many people whom I dearly love, is oftentimes a feeling so painful that it requires all my resolution to overcome it.)人們從來都易於被情緒所牽動,只因為我們都是一個感性的人。感性賦給了我們感同身受的能力,然而可以看清一切事情的人,其實是在創傷中學會了沉穩和冷靜。同樣在《達爾文》的歌詞中,亦表達了對於悲傷的一種釋懷:「學會認真/學會忠誠/適者才能生存/懂得永恆/得要我們/進化成更好的人」當一切都看似雲淡風輕的時候,這樣才會把本來糾結的情緒看得透徹。懂得在無數的選項中作出決定,才是人類擁有理智的原因。

蔡健雅香港演唱會2023:「Let’s Depart!給世界最悠長的吻」

日期:6月25日

地點:香港體育館 香港九龍紅磡暢運道9號

參考文獻

Darwin, C. (2010). The Life and Letters of Charles Darwin. (F. Darwin, Ed.) (1st ed., Vol. 1). Cambridge: Cambridge University Press.