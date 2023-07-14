藝術家葉雯個展「回家之行」：以繪畫回家的沿途風景，反思每個人對於家的定義

雨點拭掉蝸牛在地上留下的黏膩軌跡，可是曾經走過的道路又會否因而消失？當人們無法在紛繁的社會中找到一個真正屬於他們的家，或許才會驀然發現自己才是自己的家。不管路途走得有多遠，最終亦只會跟隨著自己心中所想而走往。香港藝術家葉雯在藝術空間a.m. space舉辦個人展覽「回家之行」，以繪畫回家時的風景，來反思每一個人對於家的定義。

葉雯在展覽中以三件不同的裝置作品劃分畫作中的主題，其中在入口處堆疊了藝術家從自己的村莊帶來的褐紅石頭。她在導賞中描述自己和家人會以這些石頭築建屋子，它們的擺放方式似是配合了右方畫作的構圖。《小路》為葉雯在此系列中第一張繪畫的作品，她採用了對比起其他作品較為明亮的色彩，或許從中象徵旅程的開始都會存在著一份希望。

及後在三幅畫作《隱匿》、《你好，蝸牛朋友》及《遇見小貓》之間，在地上放置了一塊裝嵌著門環的木板。小貓及蝸牛都是在地上走動，但是觀賞者就需要曲腿弓背來叩門，在門後所埋藏的也許是一些被遺忘了的回憶。葉雯把燈光映照在布簾後，其中的外形就如小孩在家中嬉戲時所搭建的帳篷，同時亦對應著旁邊的作品《幕》、《小孩的屋裏》及《小孩的小屋》。

以舊物為主體的《故土在遠方》延伸到物件與人物之間的對比，位於右方的《這樣子一直走》繪畫了小孩走在山路的情景，左方的《冬窗》、《唯留下來的磚和相片》及《藏寶信》則是注入了回憶的物品。左右兩方的作品引領著觀賞者的視線到中間的作品《候鳥與窩巢》，葉雯在為此作品作出解說：「我在Google地圖裏看到自己的家，中央描繪的就是其中的山勢。在畫面中特意把本來是升起的部分，繪畫為凹陷下去的樣子——就像是村落在拆卸以後的情境。」畫中的背影似是拖拽著逐漸消逝的回憶，然而天空的雀鳥或許賦予了一份希冀。

人在途上〉寫道：「在這裏繼續此生中大約是完不了的飄泊。」人們在現今的社會中，是否真的可以體驗一種完全失去聯繫的漂泊？摩天大廈穿梭於人群之間，我們卻無法找到一個屬於自己的安身之所。台灣唱作人羅大佑在歌曲《鹿港小鎮》中吟唱著：「聽說他們挖走了家鄉的紅磚砌上了水泥牆／家鄉的人們得到他們想要的／卻又失去他們擁有的」在一個擁有許多選擇的時代，若是無法找到適合自己的選項，就應該去創造自己想要擁有的。在一個沒有地址的家和一個沒有家的人之間，蝸牛還是會選擇在地上爬行。

葉雯個展：「回家之行」

日期：即日至8月15日

時間：周二至周六（11:00—19:00）

地點：a.m. space 香港上環永樂街172-176號永富商業大廈602室