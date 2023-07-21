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21/07/2023

因脆弱而愛上一個人？《新世紀福音戰士》：看似堅強的外表下，其實藏著血肉之軀

#Movie #Art #Eva #新世紀福音戰士 #明日香
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  • 林靖風 Cyrus Lamprecht

    林靖風 Cyrus Lamprecht

    荒謬主義作家及TEDx講者、Central Saint Martins藝術理論及哲學系研究碩士，曾在倫敦Tate Modern及亞洲各地藝術展覽展出多媒體（雕塑、裝置、表演及攝影）作品，創作主題圍繞於孤獨與存在的命題。近期散文、小說及詩詞作品散見於「*CUP」、「虛詞」及「好集慣」等文學平台。

    Instagram：@cyrus_lamprecht

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    隔週四更新

　　在《福音戰士新劇場版：終》的末段中，漂流在靈魂世界的主角之一明日香，回想起成為駕駛員的理由：「畢竟，這是我的全部價值。我會讓我的身和心都堅強起來，所以我不需要任何人。所以請稱讚我、認可我，給我一個棲身之所。我其實很孤單，我只想有人能拍拍我的頭。」有別於人們在日常所認知的機械人，「Evangelion」（EVA）為一件由駕駛員的精神和心靈所操控的人型兵器，並在機體受損時讓操縱者同步感到痛楚。

 

無由的偽裝

 

圖片來源：《福音戰士新劇場版：終》。

 

　　從權力關係、意識、存在到宗教議題，每一個人對於此系列都有著各自的解讀。當中的主題或許亦在揭示，人們在社會上的一種無由的偽裝。一切的繁文縟節都埋藏了赤裸的情感，我們所渴求的是明日香所述的一份「有人能拍拍我的頭」的安全感，讓別人是意識到自己的存在。

 

殘破的明天

 

圖片來源：《福音戰士新劇場版：終》。

 

　　明日香駕駛EVA的原因，或許是為了讓別人去抽絲剝繭。在看似堅強的外表下，其實存在著血肉之軀。愛上一個人是因為他們的脆弱。主角碇真嗣對身穿殘破戰鬥服的明日香說道：「謝謝你之前說喜歡過我，我也喜歡過你。」過去了的事情從來都無法修補，我們並不一定擁有感同身受的能力，然而信任和接受亦是一種治癒的方式。

 

CASETiFY與《新世紀福音戰士》聯乘系列

 

 

　　CASETiFY與《新世紀福音戰士》推出的聯乘系列「PROJECT-CSTF: PROTECTION from IMPACT」，現已於各大門市及線上發售。此次以5位EVA駕駛員及劇中的象徵符號作為設計的手機保護殼，分別採用了鏡面及透明的款式，來顯露用家手機本身的特色，似是從中反映著每一個人的內心。在此系列中最為矚目的配件為雙層結構的EVA初號機AirPods Pro/Pro2保護殼及以彈射為設計的支架充電座。此次的聯乘系列讓用家窺探每一位EVA駕駛員所擁有的特質，從而在日常中發掘屬於自己的人生意義。

 

CASETiFY與《新世紀福音戰士》聯乘系列

查詢：https://www.casetify.com/co-lab/evangelion

 

 

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