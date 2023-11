劉杭霖個展「無以名狀 Vol. III — 歐律狄刻的謐息」：感情上的一清二楚等同情感上的不明不白

音樂家奧菲斯的妻子歐律狄刻因為被毒蛇攻擊而身亡。為了拯救自己的妻子,奧菲斯以蜂蜜蛋糕作餌引開守護冥界的地獄犬克爾柏洛斯(Cerberus),然而卻因對於愛人的思念而犯下了回首的禁忌,無法把歐律狄刻帶回人間。奧菲斯於山中被醺醉的女人所殺,在冥界與自己的妻子重聚。展覽空間劃分為五個區域,其中似是在代表著冥界的五道河,分別有著隔離、憤怒、討價還價、沮喪和接受的象徵。藝術家選用了帶有金色鏤刻圖案的畫框、不同款式的酒杯和絨布,以呼應作品中的神話主題。靠近窗邊的中間位置湊巧為一個擁有弧線形狀的聖壇象徵,其中的作品如:《Winsome αβ》、《Winsome βα》及《A piece of cake is a lie : { Fruit ε I = Fruit ο II } 》,則綴以緋紅色的外框,來襯托此空間所營造的神聖氛圍。窗外的風景同時亦讓觀賞者聯想起天堂,似是代表著歐律狄刻與奧菲斯在生前所共渡的酣賞時光。

You May Also Like