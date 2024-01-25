專訪臺灣組合南西肯恩：從《一個不屬於自己的地方》到《你是平靜的》，就是一個失去和重拾的襯托

那一種「失去了」的感覺，一直在我們的生命中出現；雖然不知道自己欠缺的到底是甚麼，但是就是缺少了。一種空虛的感覺是人們即使靜下心來，或是冥想也解決不了的。我們清楚知道怎樣去做才是對自己最好的，卻偏要在受到引誘時，跟隨著貪婪的氣味；就像焦痂所帶來的痕癢感一樣，我們的意志需要超越身體上的需求。由女主唱南西（Neci）及男主唱兼吉他手肯恩（Ken）組成的臺灣組合「南西肯恩」，即將在2月6日於香港西九文化區藝術公園的自由空間大盒舉行專輯巡迴場《你是平靜的 Return to Serenity》，為每位在生活中掙扎的大家敞開一個和解的序幕。

在尋找自己的你

南西肯恩 NeciKen〈我也曾經想過這樣殺了我自己 Once I Thought of Leaving〉

Official Music Video

從《一個不屬於自己的地方》的「自己」到現在《你是平靜的》的「你」，你們會怎樣定義「自己」和「你」之間的分別呢？

南西肯恩：同屬於自我，是從不同的角度來看待，《一個不屬於自己的地方》站在第一人稱角度找尋並急於證明自己存在的價值，試著逃脫不安，試著理解迷惘，卻在最後無法完整的面對自己，正如第一張專輯的最後一首歌〈我想再擁有自己〉裏的最後一句歌詞：「我想我還沒有辦法面對自己。」

到了第二張專輯，從第三人稱的角度去看待自己的處境，更能夠客觀並且安穩的去面對屬於自己的平靜，也正如第二張專輯《你是平靜的》裏頭的第一首歌〈我已經原諒你〉第一句歌詞：「跟自己和解。」這是最直接的去面對過去還沒有辦法解決的問題，過去太急於證明自己，過於在意旁人的眼光，過於在意自己所得所失，卻忘了好好地先跟自己溝通。這兩張專輯就是一個失去和重拾的襯托。

合作的機緣

在專輯裏與Cicada的合作是怎樣促成的呢？最初在創作〈親愛的你啊〉的時候，早已構思了會與他們一起合作嗎？

南西肯恩：早在創團之前就認識Cicada 了，覺得他們是一個非常有想法，總是能把想說的付諸於樂器及音樂之中，非常厲害的存在，這也是我一直想在自己音樂裏面完成的事情。在寫<親愛的你啊>這首歌的時候，就覺得這是一首很有畫面感的歌，希望這份畫面感可以更溫柔的呈現在自己的作品裏，所以馬上就想到了Cicada ，很開心可以跟他們合作，作品也完全超乎自己的想像！

你們曾將詩人葉青的詩作〈你的身體〉創作為歌曲，在創作《你是平靜的》的時候，會否也從一些文學作品中得到靈感呢？

南西肯恩：其實創作對我們而言，就是在紀錄自己的生活，很常會有一些靈感擷取與自身所視所讀，除了文學作品外、電影、文章、廣播任何出現在生活周遭的事物都會是我們創作的靈感來源，雖然這一次的專輯跟文學作品比較沒有接觸，但我們其實很多創作也都是因為相關而創作出來的。很開心可以跟葉青老師的作品合作，也期許未來有更多類似合作的機會。

在〈錯〉和〈我已經原諒你〉的音樂錄影帶中，分別以紗帷引領主角的回憶片段。在最初創作歌曲的時候，是否已經早已構思了整個故事情節呢？對於你們來說，紗帷的意象會是甚麼？

南西肯恩：音樂錄影帶的構思，是經由跟導演討論出來的結果，我們把自己創作的理念以及想法分享給導演，導演再經由內化並且創作出現在所看到的內容，紗帷對我們而言，就是現實跟回憶間的轉換。至於他同時存在著，我認為是因為回憶並非虛構，而是同時與現實存在著。很感謝導演把這樣的意境這麼完美的傳達出來。

南西肯恩 NeciKen：《你是平靜的 Return to Serenity》專輯巡迴香港場

日期：2024年2月6日（周二）

時間：晚上8時

地點：西九文化區藝術公園自由空間大盒

主辦單位：麥子、黑市音樂

售票平台：KKTIX

查詢：https://mak.kktix.cc/events/necikenhk2024